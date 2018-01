Kết quả sau một ngày thi đấu, giải thu được 78 triệu đồng do các VĐV quyên góp trực tiếp trên sân. Năm sau đó, cũng với hoạt động tương tự, những người con của Huế lại tạo ra một nguồn quỹ mới khoảng 115 triệu đồng nữa.

Nhận thấy hoạt động này vừa có ý nghĩa tăng cường sức khỏe vừa gia tăng sự gắn kết để thúc đẩy các mối quan hệ kinh doanh, anh Ngô Văn Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu tràm Cung Đình quyết định nâng cấp và thiết lập một giải đấu chính thức mang tên gọi Thương về Cố đô vào tháng 12.2016, mang về cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà tổng cộng 337 triệu đồng tiền mặt và rất nhiều quà bằng hiện vật để trao tặng cho hơn 200 trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo hiếu học tại huyện Phú Lộc và TP.Huế. Tuy là giải phong trào nhưng các cặp VĐV phải đạt tổng điểm 1.250 (trình tối đa 700), khi đăng ký phải nộp lệ phí 1.000.000 đồng/VĐV để làm kinh phí tổ chức. Ngoài tiền tài trợ, tuyệt đại đa số các cặp đạt giải cao đều dùng tiền thưởng của mình để góp thêm vào quỹ, có cặp còn cam kết, nếu đoạt thứ hạng tốt, họ sẽ tặng thêm cho giải đấu một khoản tiền tương đương hoặc gấp đôi tiền thưởng! Năm ngoái, cặp Lê Nam - Nguyễn Văn Hóa đạt giải nhì, họ tặng thêm 6 triệu đồng nữa cho BTC để làm quỹ thêm đầy đặn; anh Ngô Văn Cường cũng tặng thêm 5 triệu đồng vào đêm gala trao giải; anh Bùi Quang Thành (Cty Thái Long, người gốc Phong Điền) tặng riêng 10 triệu đồng! Sau đó, gần 20 thành viên tham dự giải lại tự bỏ tiền túi ra để thuê tàu xe, lưu trú…, trực tiếp về quê tặng tiền quà cho đồng bào tại địa phương.

Ngày 7.1.2018 vừa qua, Ban Chấp hành Hội đồng hương Phú Lộc họp mặt năm mới và triển khai bán đấu giá vật phẩm, huy động quyên góp tại chỗ, đã thu về số tiền mặt ấn tượng là 375 triệu đồng. Hào hứng và hạnh phúc với việc này, 3 anh Nguyễn Văn Hóa (Tổng giám đốc Cty PCCC Hòa An), anh Ngô Văn Cường (Chủ tịch HĐQT Cty CP Dầu tràm Cung Đình) và anh Lê Nam (Tổng giám đốc Cty Nội thất - Xây dựng Gia Lê) quyết định “xuất quỹ” để tài trợ và tiến hành giải tennis từ thiện “Thương về Cố đô” lần IV, diễn ra vào ngày 21.1.2018 tại sân quần vợt Tanimex (Đường M7, KCN Tân Bình II, TP.HCM). Anh Ngô Văn Cường cho biết: “Tuy mới phát động thông qua fanpage của Hội đồng hương Phú Lộc nhưng đã có 60 VĐV xác nhận tham gia. Chúng tôi chỉ còn 20 suất nữa để hình thành 40 cặp bốc thăm ngẫu nhiên và thi đấu theo thể thức play-off. Hiện nay tiền tài trợ cho giải đã sẵn sàng, đã lập Ban tổ chức, thuê sân, mời trọng tài cấp quốc gia điều hành các trận đấu”. Còn anh Nguyễn Văn Hóa, năm nay là nhà tài trợ chính với tư cách Cty PCCC Hòa An, chia sẻ: “Ngoài mục đích giao lưu học hỏi, chúng tôi còn mong thu về khoảng 220 triệu đồng, hợp với số tiền 375 triệu đồng từ buổi họp Hội đồng hương vừa qua để có tổng cộng khoảng 600 triệu đồng. Số tiền này sẽ giúp chúng tôi làm được biết bao nhiêu việc với đồng bào nghèo ở quê mình”. Năm 2017, Công ty Hòa An của anh Nguyễn Văn Hóa đã gặt hái được kết quả kinh doanh ấn tượng thông qua việc cung cấp các thiết bị PCCC cao cấp cho mảng dân sự lẫn công nghiệp, đã mở thêm được một chi nhánh lớn tại Đà Nẵng, nên việc anh dành một phần lợi nhuận để làm từ thiện là điều dễ hiểu. Đối với anh Lê Nam, trong năm cũng đã đóng góp khoảng 50 triệu đồng từ tiền túi vào các hoạt động tương thân tương ái với người nghèo ở nhiều địa phương khác nhau, thì “Từ miền quê gian khó, tôi được dung dưỡng rồi lớn lên và có được doanh nghiệp riêng chuyên về thiết kế - xây dựng thành công như ngày hôm nay nên không bao giờ quên nguồn cội. Tôi luôn mong làm được nhiều hơn để những mảnh đời không may mắn sẽ có đổi thay tích cực”.