Nam Hội An City: đầu tư tương lai - sinh lợi hiện tại

Đáng chú ý, với hệ sinh thái khu vực Nam Hội An đã gần như hoàn thiện, người dân không chỉ an cư mà còn khai thác kinh doanh ngay, đảm bảo phương án tài chính bền vững.

Cung đường tỉ đô

Những năm gần đây, nhất là khi cầu Cửa Đại khánh thành, thị trường bất động sản khu vực Nam Hội An được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Hàng loạt dự án tỉ đô về nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí ra đời nhờ trục phát triển tuyến đường 129 từ chân cầu Cửa Đại nối dài đến sân bay quốc tế Chu Lai.

Điều này thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng của tỉnh Quảng Nam, cũng như giá cả bất động sản trong khu vực.

Từ cuối tháng 6.2020, Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana nằm ở Nam Hội An đã chào đón những vị khách đầu tiên sau khi khởi công từ 2016. Sự có mặt của Hoiana đã mang về cho khu vực cầu Cửa Đại những thương hiệu lớn trong ngành giải trí và khách sạn trên thế giới, mở ra một thiên đường vui chơi, nghỉ dưỡng với dịch vụ đỉnh cao cho du khách và người dân địa phương.

Tại tổ hợp này có khu trò chơi giải trí có thưởng Hoiana Suncity, trải nghiệm sân golf 18 lỗ do kiến trúc sư huyền thoại Robert Trent Jones Jr. thiết kế và một trong bốn khách sạn đã hoạt động là Hoiana Hotel & Suites với nhà hàng The Terrace, The Edge, bể bơi vô cực The Hideout… do Tập đoàn khách sạn Rosewood quản lý.

Trong từng khu còn có hệ thống dịch vụ tạo nên sự phong phú, đa dạng cho khu vực như chuỗi nhà hang Á - Âu (The Garden, Huo Gong Dian, Ta Hing, Obaltan), không gian mua sắm Hoiana Promenade, show nghệ thuật Huế, Sơn Tinh, Thủy Tinh, chương trình giải trí Một-Hai-Bar…

Hoiana còn tiếp tục đưa hai thương hiệu khách sạn cao cấp KHOS Hoiana và New World Hoiana Hotels & Residents vào đầu năm 2021.

Bên cạnh đó, Nam Hội An còn có Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, sự có mặt của thương hiệu mạnh Vinpearl với tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí tại đây, là một bảo chứng cho giá trị khu vực và tiềm năng phát triển.

Với hệ sinh thái lân cận trên, khu vực Nam Hội An nói chung và dự án Nam Hội An City nói riêng, đã tạo dựng một cộng đồng bền vững, giúp cư dân có thể an cư bằng hệ thống tiện ích, cũng như khai thác kinh doanh thương mại dịch vụ ngay để thu lợi nhuận.

Tiến độ thi công Nam Hội An City nhanh chóng, tạo niềm tin cho nhà đầu tư Ảnh: Phú Thành

Cơ hội của Nam Hội An City

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, Nam Hội An City là dự án đắc địa bậc nhất hiện nay nằm ven sông Thu Bồn, cách phố cổ Hội An chỉ 5km. Đây cũng là khu vực tập trung của nhiều dự án du lịch, khu đô thị với điểm tựa là trục đường chiến lược 129.

“Biên độ gia tăng giá trị của các sản phẩm bất động sản tại dự án Nam Hội An City sẽ rất lớn trong tương lai gần bởi được cộng hưởng nhiều yếu tố bền vững như vị trí hướng sông đắc địa, tiện ích đi kèm góp phần hình thành một khu dân cư năng động, sầm uất hiện đại, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa Á Đông. Chúng tôi tin rằng những sản phẩm mà chúng tôi mang lại sẽ đáp ứng được nhu cầu thực, có đầy đủ pháp lý và giá trị tiện ích thực, giá cả hợp lý sẽ trở thành điểm nhấn, góp phần làm minh bạch thị trường bất động sản Quảng Nam”, ông Vũ Cao Giang, đại diện Công ty CP Đầu tư Chu Lai cho biết.

Nam Hội An City với vị trí đắc địa trên tuyến đường huyết mạch nối Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Ảnh: Phú Thành

Hiện ngoài phân khu nhà phố sắp hoàn thành, chủ đầu tư tiếp tục xây dựng một khu đô thị đúng nghĩa, được đầu tư bài bản đi kèm hệ thống tiện ích nội khu hoàn hảo như bến du thuyền, công viên, trung tâm thương mại, khách sạn, bể bơi, trường học, bệnh viện, hệ thống an ninh... nhằm chào đón những cư dân đầu tiên an cư tại Nam Hội An City.

Ngoài dòng sản phẩm nhà phố liền kề, chủ đầu tư còn mang đến hơn 30 căn thương mại dịch vụ với đa dạng diện tích phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh, đặc biệt là dịch vụ cho khách du lịch.

Ngoài ra, giá trị đầu tư thấp, tính thanh khoản cao là những yếu tố quan trọng để dự án Nam Hội An City trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu dành cho giới đầu tư bất động sản sau dịch Covid-19. Từ những yếu tố mang tính đòn bẩy như trên, có thể thấy được tiềm năng sức bật về giá của dự án Nam Hội An City rất tích cực, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam.