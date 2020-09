Nam Hội An City: Pháp lý vững vàng - an toàn sinh lợi

Hiện toàn bộ dự án Nam Hội An City đã được Công ty CP Đạt Phương chuyển nhượng cho Công ty CP Chu Lai Hội An.

Các chuyên gia bất động sản đánh giá, thị trường bất động sản miền Trung sẽ sớm phục hồi sau Covid-19. Bởi nguồn cầu như thị trường Quảng Nam vẫn rất tiềm năng, bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn trong dài hạn.

Bên cạnh đó, các dự án đảm bảo pháp lý, sổ đỏ rõ ràng, luôn được các nhà đầu tư ưa chuộng, lựa chọn kỹ càng. Do đó, đây cũng là dòng phân khúc bất động sản ít bị tác động bởi dịch bệnh, có khả năng thu hút được dòng tiền ở tầm trung và dài hạn.

Thời gian gần đây, Quảng Nam với công tác chống dịch Covid-19 hiệu quả và nhiều lợi thế nổi bật khi hoàn thiện về pháp lý, vận hành ổn định... Nam Hội An City mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư có tầm nhìn lựa chọn, tích lũy dài hạn vì thuộc phân khúc tầm trung, đáp ứng được nhu cầu địa phương, hứa hẹn trở thành điểm sáng giữa thị trường sau dịch Covid-19.

Phố đi bộ ven sông dự án Nam Hội An City được lát đá hoàn thiện Hiện dự án đang khẩn trương tiếp tục thi công xây dựng và gấp rút hoàn thiện sau 2 đợt dịch Covid-19, tạo nguồn cung mới cho khách hàng trong thời gian đến.

Ông Vũ Cao Giang, đại diện chủ đầu tư dự án Nam Hội An City - Công ty cổ phần Chu Lai Hội An cho biết: “Sở hữu vị trí đẹp được bao bọc bởi sông Thu Bồn, tọa lạc tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, dự án nằm ở vị trí sát ngay chân cầu Cửa Đại, đặc biệt nằm trên tuyến đường 129 chiến lược tỉnh Quảng Nam được kết nối liên hoàn từ Đà Nẵng đến Hội An và sân bay Chu Lai sắp hoàn thành để đưa vào sử dụng, trở thành động lực để phát triển cho vùng Đông Quảng Nam. Với điểm tựa này, khu vực này đang dần chuyển mình mạnh mẽ kéo theo sự phát triển của các khu đô thị, công nghiệp, du lịch dịch vụ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương”.

Sổ đỏ đầy đủ, thi công hoàn thiện

Nằm ở vị trí đắc địa phía Nam cầu Cửa Đại và trên trục đường biển chính nối liền Đà Nẵng - Hội An - Quảng Nam, khu vực này đang dần chuyển mình mạnh mẽ bởi nhiều các dự án du lịch, dịch vụ, công nghiệp với điểm tựa là trục đường 129 chiến lược đang được kết nối liên hoàn.

Sau gần 1 năm ra mắt, Nam Hội An City là một trong số ít các dự án đã hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng như hệ thống điện nước, vỉa hè, đường đi nội khu, đầy đủ các tiện ích nội khu như sân thể thao, công viên cây xanh, khu mua sắm, phố đi bộ, bến du thuyền được quy hoạch theo kiểu mẫu đô thị xanh, kết nối giao thông tiện lợi bằng cả đường bộ và đường sông tới các tuyến điểm quan trọng về du lịch, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi, hiện đại.

Dự án thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng trên thị trường bất động sản tại Quảng Nam thời gian vừa qua vì thể hiện tính pháp lý minh bạch, rõ ràng, hoàn thiện được cấp sổ đỏ đầy đủ. Dự án với quy mô 420 căn đa dạng diện tích từ 85 - 200 m2 và 30 căn thương mại dịch vụ có diện tích từ 250 - 700 m2, sở hữu lâu dài.

Đặc biệt, Công ty TNHH MTV Chu Lai Land, đơn vị phân phối độc quyền dự án cho biết thêm: “Trong tương lai sẽ ra mắt các dòng sản phẩm phong phú với diện tích linh hoạt, phù hợp với đa dạng khách hàng như trung tâm thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng, chung cư… Tính đến thời điểm cuối tháng 9.2020 này, 34 căn nhà phố xây thô đã được chủ đầu tư hoàn thiện để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kịp bàn giao cho các khách hàng trong thời gian sắp đến. Sau khi bàn giao thô, nhà đầu tư có thể chủ động lựa chọn nội thất để hoàn thiện và kinh doanh được ngay”.

Với tiến độ thanh toán linh hoạt, chính sách hấp dẫn, mức giá hợp lý, Nam Hội An City xứng đáng là dự án nổi trội tích hợp nhiều ưu điểm so với các dự án khác trong cùng khu vực.

Tin tưởng rằng, thị trường bất động sản sẽ sớm phục hồi trong thời gian sớm nhất, Nam Hội An City hướng đến là khu đô thị mới khu vực phía nam TP.Hội An, mở rộng vùng dân cư đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và thu hút lao động nhập cư trong trong thời gian tới, góp phần chỉnh trang diện mạo hạ tầng giao thông của địa phương.