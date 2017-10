Sự kiện này đánh dấu bước tiến chiến lược đầy mạnh mẽ sau những thành công vượt mong đợi tại buổi lễ công bố dự án tại Nha Trang trước đó.

Lễ giới thiệu Dự án Napoleon Castle I tại Hà Nội đã diễn ra với sự tham gia của Tổng đại lý LinkHouse Nha Trang, Đại lý phân phối Hoàng Gia Land, Đại lý phân phối Gia Quy Land và nhiều đơn vị đồng phân phối khác tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, Công ty Bất động sản Link House Nha Trang trên vai trò là Tổng đại lý phân phối chính thức đã giới thiệu về dự án, các kế hoạch marketing cũng như các chính sách ưu đãi của dự án cho thị trường Hà Nội. Hoạt động này cũng là tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của Napoleon Castle I trong thời gian sắp tới tại thủ đô.

Chia sẻ về mức giá truyền thông 888 triệu đồng trong đợt đầu tiên của dự án, đại diện đơn vị Tổng đại lý - ông Phạm Việt Đức cho biết: "Với mức giá công bố đợt 1 chỉ từ 888 triệu đồng/căn, khách hàng có thể sở hữu ngay căn hộ 2 phòng ngủ đa dạng diện tích với nội thất 3 sao. Cùng với thiết kế xanh tươi mát hòa hợp với thiên nhiên, Naoleon Castle I chắc chắn sẽ đáp ứng mong đợi của khách hàng về một sản phẩm đầu tư và an cư lý tưởng tại trung tâm thành phố giữa bối cảnh giá trị bất động sản tại khu vực trung tâm không ngừng tăng lên".

Ngoài ra, ông Đức cũng bày tỏ những tâm huyết và mong muốn của chủ đầu tư về một sản phẩm với “Thiết kế hiện đại tinh tế - Tiện ích trên mong đợi - Chất lượng vượt giá thành”. Không những thế, Napoleon Castle I là dự án "con đầu lòng” tâm huyết của chủ đầu tư Cat Tiger Khareal khi trở về Việt Nam sau 20 năm kinh nghiệm thiết kế, đầu tư và xây dựng tại Úc, nên chủ đầu tư đã nghiên cứu và tìm hiểu kỹ để tích hợp vào trong dự án những tiện ích cao cấp mang đến cho cư dân những trải nghiệm thượng lưu, xứng đáng là “kiệt tác bất động sản” giữa lòng thành phố ở mức giá trong tầm tay.

Với kinh nghiệm của một công ty xây dựng với gần 20 năm kinh nghiệm thành lập và phát triển trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và thi công nhiều công trình tại Úc, cho đến nay Cat Tiger đã trở thành một trong những công ty uy với nhiều thành công tại nước bạn. Tự tin với sức mạnh nội tại và tiềm lực tài chính bền vững sở hữu, Cat Tiger Khareal đã quyết định trở về Việt Nam đầu tư với mong muốn đem đến một môi trường sống đạt tiêu chuẩn hiện đại tại Nha Trang.

Napoleon Castle I được đặt tại 26 Nguyễn Đình Chiểu với diện tích gần 3.000 m2, nằm trên đồi cao La San cách mặt nước biển hơn 180 m, đây hiện là trong những dự án căn hộ 3 sao 3 mặt view biển sở hữu chiều cao nổi bậc nhất Nha Trang mà khó có dự án nào có thể vượt mặt được. Dự án gồm 3 tầng hầm, 40 tầng nổi bao gồm 3 tầng thương mại và 37 tầng căn hộ với các tiện ích như nhà hàng khách sạn, hồ bơi, phòng gym cao cấp… Với hơn 800 căn hộ diện tích từ 55 - 77 m2, Napoleon Castle I được dự đoán sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Điểm đặc biệt của dự án Napoleon Castle I là thiết kế những mảng xanh được bố trí hài hòa trong một thể thống nhất đem lại cho khách hàng một môi trường sống tươi mát và thoải mái. Cạnh đó, với hệ thống an ninh 24/7, mọi cư dân tại đây có thể an tâm tận hưởng cuộc sống an toàn và hiện đại.

Được đánh giá là dự án căn hộ nổi bật bởi chiều cao lý tưởng, vị trí thuận lợi, tiện ích vượt trội, pháp lý vững vàng: sở hữu sổ hồng lâu dài và được phép nhập hộ khẩu. Đến thời điểm hiện tại dự án đã hoàn thiện móng cọc, thi công đến khối thương mại và có thể ký hợp đồng mua bán ngay trong đợt đầu tiên. Xứng đáng là lựa chọn hàng đầu của khách hàng Nha Trang cũng như khách đầu tư, có thể nói, Napoleon Castle I là mảnh ghép đầy giá trị cho một tổ ấm tương lai của mọi nhà.

