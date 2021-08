Ngành điện chủ động các phương án trước mùa mưa bão

EVNCPC và các đơn vị thành viên luôn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị để triển khai ứng phó; cử các đoàn công tác tiền phương thuộc Ban chỉ huy PCTT&TKCN EVNCPC trực tiếp đến hiện trường các đơn vị có khả năng bị ảnh hưởng lớn để kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị; hỗ trợ khắc phục sau bão. Các đơn vị khi thực hiện kiểm tra, khắc phục lưới điện phải đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo an toàn tính mạng cho CB-CNV, lưu ý các địa điểm sạt lở, ngập lụt; tiếp tục tăng cường tuyên truyền về an toàn điện trong dân.