Nghiêm túc phòng chống dịch Covid-19 trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN

Ngày 4.8, ông Trương Văn Sáng, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Lắk, ký ban hành văn bản về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột tính đến ngày 4.8, còn 9 điểm chưa chi trả xong lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN tháng 8.2020 cho người hưởng (gồm: Tân Lợi, Thắng Lợi, Tân Tiến, Thành Công, Hòa Xuân, EaTu, Tự An, Tân An 1 và Tân An 2). Do vậy, theo yêu cầu của BHXH tỉnh Đắk Lắk, đối với người hưởng từ 80 tuổi trở lên, người dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú thì Bưu điện sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN của 2 tháng (8 và 9) tại địa chỉ người hưởng từ ngày 17.8. Trường hợp người hưởng cần thiết phải nhận tiền lương của tháng 8 trước ngày 17.8 thì liên hệ với nhân viên bưu điện để được nhận tiền.

Đối với người hưởng dưới 80 tuổi, từ ngày 17.8 (hết thời gian cách ly xã hội), thực hiện chi trả của 2 tháng cho đối tượng tại điểm chi trả hằng tháng. Trường hợp người hưởng cần thiết phải nhận tiền lương của tháng 8 trước ngày 17.8 thì liên hệ với nhân viên bưu điện để được nhận. Với các điểm đã chi trả xong lương của tháng 8.2020, sẽ thực hiện chi trả của tháng 9 tại điểm chi trả hằng tháng.

Tại các huyện, thị xã thì người hưởng 80 tuổi trở lên hoặc dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú được chi trả của tháng 8 tại nhà; đối tượng còn lại nhận tại điểm chi trả từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng và nhận tại bưu cục của bưu điện từ ngày 11 đến 25 hằng tháng.

Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của Covid-19, cơ quan Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 để chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng. Bưu điện tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm xây dựng chi tiết khung giờ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tại các điểm chi trả cụ thể theo từng thôn, buôn, tổ dân phố để đối tượng chủ động lựa chọn thời gian phù hợp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thông báo cụ thể đến người hưởng.

Đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Theo Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN trong thời điểm trên địa bàn tỉnh xảy ra dịch bệnh Covid-19 có những thay đổi nhất định nhằm đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Theo đó, cán bộ đi chi trả và người hưởng phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh nghiêm ngặt. Cán bộ đi chi trả phải mang khẩu trang, nước sát khuẩn rửa tay khô, thực hiện rửa tay trước và sau khi chi trả chế độ cho người hưởng. Đối với người hưởng chế độ, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo nếu không có nhu cầu cấp thiết tiền lương hưu thì người hưởng chờ nhận lương hưu tháng 8 và 9 trong kỳ chi trả tháng 9. Nếu có nhu cầu cấp thiết lương hưu, người hưởng phải thực hiện các bước theo yêu cầu cách ly xã hội trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột và phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, gọi điện cho cán bộ phụ trách điểm chi trả lương hưu đăng ký thời gian nhận lương hưu (bước 1); thực hiện đến điểm phục vụ bưu điện và theo thời gian cán bộ phụ trách điềm chi trả đã hẹn (bước 2); khi đi nhận chế độ tại điểm chi trả phải đeo khẩu trang đầy đủ, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc (bước 3).

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết đơn vị đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin đến các xã, phường, thôn, buôn để thông báo đến người hưởng phương án chi trả mới trong tình hình cách ly xã hội, đảm bảo yêu cầu phòng dịch Covid-19. Đồng thời, yêu cầu các điểm bưu điện phải tăng cường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo công tác chi trả thực hiện đúng yêu cầu cách ly xã hội; bố trí nhân sự điều phối để hướng dẫn người hưởng thực hiện quy định về phòng chống dịch Covid-19.