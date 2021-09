Hiện nay trong giới yoga và công đồng thiền không ai còn xa lạ với người phụ nữ nhiệt huyết đi gieo mầm yoga và thiền cho tất cả mọi người, chị Oanh Nguyễn hiện đang công tác cho Trung tâm An Viên, dạy môn Thiền định tại Tổng Cục thể thao cho các bạn HLV Yoga.

"Ngày xưa khi còn làm kinh doanh lúc đó tôi luôn khao khát được phụng sự, được làm điều gì đó cho mọi người, khi giúp đỡ được ai đó thấy tâm vô cùng an lành, cố gắng sống tử tế mỗi ngày, càng làm thì mình muốn tìm một cách giúp cho mọi người có được cuộc sống hạnh phúc hơn", chị Oanh Nguyễn chia sẻ.

"Chúng ta hành thiền để nuôi dưỡng sự bình an trong tâm, vì thật không dễ đễ duy trì sự bình an, bởi chỉ cần bên trong ta có sự giận dữ thì nó phá vỡ sự bình an của tâm. Mục đích sống của mỗi người chúng ta là mưu cầu hạnh phúc, nhưng chúng ta chỉ thật sự hạnh phúc khi có sự bình an nội tâm. Trong khi dạy môn thiền tôi luôn hướng dẫn các HLV, những thứ mình muốn và những gì mình cần rất khác nhau, nếu được hãy chọn cho mình lối sống tối giản, càng ít ham muốn - bạn càng ít đau khổ, đồng thời càng sống phụng sự ngườii khác, vì lợi ích cho mọi người thì mình càng bình an", chị Oanh Nguyễn cho biết.

Vì vậy khi áp dụng thiền vào các doanh nghiệp, thì kết quả vô cùng ấn tượng: thiền giúp nhân viên giảm căng thẳng và áp lực công việc, tăng tập trung, phát huy khả năng cá nhân, tạo động lực làm việc, giúp yêu thương đồng nghiệp và gắn bó với doanh nghiệp.

Thiền rất đơn giản, bạn có thể thiền mọi lúc trong cuộc sống, trong từng việc làm, khi ăn bạn chú tâm hoàn toàn vào việc ăn không suy nghĩ lung tung, khi làm việc cũng thế dành sự chú tâm cho công việc thì đi - đứng - nằm ngồi đều thiền, mục đích của thiền để ta có trí tuệ, hạnh phúc nhiều hơn, bình an hơn vì nhờ thiền mà tâm ta được thanh lọc mỗi ngày, lúc đó ta ít suy nghĩ tiêu cực, thích làm điều lành, vậy là cuộc sống của chúng ta bớt đau khổ, luôn làm điều có ý nghĩa. Cuộc sống mà chúng ta dựa vào những trụ cột như: luôn chia sẻ, có thiện ý với mọi người và hành thiền thì cuộc sống càng thêm ý nghĩa.