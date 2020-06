Nhiều lợi ích của gói khám sức khỏe định kỳ cho người dân Đồng Tháp

Ngoài ra, gói khám sức khỏe còn liên kết với các bệnh viện tuyến đầu TP.HCM khi hỗ trợ bệnh nhân từ cơ sở đến trung ương.

Tùy theo nhu cầu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gói khám sức khỏe định kỳ được thiết kế với nhiều ưu đãi cho các đơn vị khi chọn Hoàn Hảo Sa Đéc là nơi chăm sóc tin cậy, đảm bảo nguồn nhân lực phát triển lâu dài.

Đi kèm chất lượng phục vụ bằng cả trái tim, Hoàn Hảo Sa Đéc còn hỗ trợ người lao động khi khám cận lâm sàn mức giảm 30%, bên cạnh chương trình an sinh xã hội Vì một lá phổi xanh, hiện đang triển khai đến 3.000 người lao động TP.Sa Đéc.

Ngoài dịch vụ chu đáo, Hoàn Hảo Sa Đéc còn thường xuyên đồng hành các hoạt động xã hội trong việc thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng, gần nhất là chương trình hỗ trợ ATM gạo của Đoàn thanh niên Công an Vĩnh Long khi mang nhiều giá trị tốt đẹp trên toàn tỉnh.

Cũng tại Vĩnh Long, Hoàn Hảo Sa Đéc đang đồng hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh thực hiện nhiều hoạt động thiết thực khi cùng với các nhà tài trợ, Honda Tân Thành tặng quà cho người dân khi giao nộp vũ khí, vật liệu nổ…

Theo kế hoạch, Hoàn Hảo Sa Đéc còn tiếp tục thực hiện chương trình khám bệnh phát thuốc tại Vĩnh Long, lồng ghép chuỗi hoạt động an sinh xã hội của Đoàn thanh niên Công an tỉnh như phát gạo nghĩa tình, tặng nhà tình thương do Công ty Sắt Thép Hữu Sang tài trợ, tuyên truyền đuối nước, móc khóa an ninh, tín dụng đen... trên toàn tỉnh.