Những lý do khiến bạn không nên bỏ qua 'siêu phẩm' cà phê xanh

Chỉ cần ngửi, nếm, trải nghiệm rồi bạn sẽ “bàng hoàng” đến khó tin.

Ở Việt Nam, chúng ta ưa chuộng hạt cà phê đen, hạt cà phê rang xay, nhưng ít ai biết được giá trị thực của hạt cà phê xanh (cà phê chưa chín, còn giữ nguyên màu xanh tự nhiên) mang đến cho con người. Dù vậy, nó vẫn trở thành nguồn nguyên liệu “vàng” trong quá trình nghiên cứu và sản xuất của đội ngũ chuyên gia tại Thiên Nhiên Việt Group và hiện tại trở thành “sản phẩm quốc dân” để đáp ứng nhu cầu làm đẹp, chăm sóc sức khỏe con người.

Vào năm 2008, trên tạp chí Nutrition có ghi nhận một nghiên cứu về hạt cà phê xanh, rằng: “Hạt cà phê còn xanh không rang ở nhiệt độ cao chứa đến 3 hoạt chất quý, là: Axit chlorogenic, caffeoylquinic, axit dicaffeoylquinic cùng nhiều hoạt chất chống oxy hóa có lợi khác. Các hoạt chất này khi đưa vào cơ thể sẽ ức chế giải phóng đường glucose vào máu, ngăn chặn quá trình hấp thụ tinh bột, ức chế thèm ăn và đốt cháy chất béo, vì thế tốt cho việc kháng mỡ, kiểm soát cân nặng ở người thừa cân".

Nhờ vào chiết xuất thiên nhiên và thành phần có lợi của nguồn nguyên liệu này, các chuyên gia của Thiên Nhiên Việt tiếp tục nghiên cứu và đưa vào sản xuất Cà Phê Xanh sao cho phù hợp với nhu cầu làm đẹp theo cách an toàn nhất.

Sau quá trình nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm, đầu năm 2019 sản phẩm Cà Phê Xanh do công ty TNHH MTV Thiên Nhiên Việt được cấp phép và chính thức đưa đến tay người dùng.

Vào năm 2020, Cà Phê Xanh chính thức nhận được Chứng thư thẩm định “Thực phẩm sạch - an toàn vì sức khỏe người tiêu dùng” do Viện Thực phẩm Việt Nam tin cậy (VTFI) cấp. Thêm vào đó là chứng nhận “Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm” do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp. Đây là một trong những chứng nhận quan trọng của Cà Phê Xanh đến thời điểm này, đồng thời là bước ngoặt lớn để đội ngũ chuyên viên Thiên Nhiên Việt tiếp tục nghiên cứu và cải tiến sản phẩm sao cho phù hợp với người dùng hiện tại.