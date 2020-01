Nữ hoàng nhan sắc châu Á Vi Nhạn Ngọc trong sắc đỏ rực chúc tết bạn đọc

Trong trang phục đỏ theo phong cách truyền thông Malaysia, Vi Nhạn Ngọc khoe nét rạng ngời duyên dáng và vô cùng xinh đẹp. Vi Nhạn Ngọc là người đẹp hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ tại Malaysia, ngay sau khi đoạt danh hiệu Nữ hoàng nhan sắc châu Á tại Thái Lan, Vi Nhạn Ngọc vẫn tiếp tục quay trở lại đất nước tháp đôi để hoạt động nghệ thuật theo nghiệp cầm ca. Sở hữu nhan sắc khả ái, gương mặt vô cùng xinh đẹp và giọng hát ngọt ngào, Vi Nhạn Ngọc được khán giả rất yêu mến bởi giọng hát nội lực. Cùng sắc đẹp, là vũ đạo vô cùng nóng bỏng, người đẹp thôi miên ánh nhìn khi lên sân khấu thực hiện những bài hát sôi động cùng với các vũ công chuyên nghiệp.

Thường xuyên làm mới hình ảnh để thay đổi phong cách thời trang, cùng hòa mình với không gian tràn ngập sắc xuân trên mọi miền đất nước, mặc dù đang ở Malaysia, nhưng Vi Nhạn Ngọc cũng tranh thủ thực hiện hiện bộ ảnh trong trang phục truyền thống với sắc đỏ may mắn và ấm áp. Nữ hoàng sắc đẹp châu Á Vi Nhạn Ngọc gửi lời chúc tết đến bạn bè, độc giả, fans hâm mộ một năm mới cát tường, vạn sự may mắn, phát tài, phát lộc và mong muốn bình an, sức khỏe luôn đến với mọi người.

Người đẹp cũng không quên cảm ơn bạn đọc đã luôn đồng hành và ủng hộ con đường nghệ thuật của mình trong thời gian qua. Trong năm mới 2020 này, Vi Nhạn Ngọc cho biết sẽ cùng tiếp tục thực hiện những hoạt động thiện nguyện trong những ngày đầu năm, vẫn ưu tiên đối tượng trẻ em nghèo và các cụ già, mang đến những món quà xuân và tình cảm của mình gửi đến các hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.