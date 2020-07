One River: Dự án đáng sống, chuẩn resort quốc tế

Không phải ngẫu nhiên mà trong 6 hạng mục được vinh danh, One River là dự án duy nhất chiến thắng cho hạng mục Khu nghỉ dưỡng.

Tiện ích nội khu chuẩn resort, tiện ích ngoại khu phong phú

Tất cả tiện ích nội khu dự án được Đất Xanh miền Trung nâng cấp theo chuẩn quốc tế để mang đến trải nghiệm hoàn hảo cho cư dân. Bên cạnh trường quốc tế, bệnh viện thuộc khuôn viên dự án, còn có Trung tâm thương mại nằm trong tòa nhà One Complex do Đất Xanh miền Trung phát triển, thiết kế và xây dựng.

Hệ thống đường sá, điện, cấp thoát nước, xử lý rác thải đều đạt chất lượng cao hơn tiêu chuẩn đô thị.

Đặc biệt, One River được Đất Xanh miền Trung đầu tư Công viên trung tâm, Quảng trường Ánh sáng, Bến du thuyền, hướng đến đô thị sinh thái. Bến du thuyền phục vụ du thuyền, kayak miễn phí cho cư dân du ngoạn dọc sông Cổ Cò.

Quảng trường Ánh sáng cùng hệ thống đèn quản lý trung tâm, có nhiều kịch bản, chế độ chiếu sáng phục vụ các sự kiện, lễ hội cộng đồng. Hệ thống an ninh hoạt động 24/24 giờ với hệ thống nhận diện gương mặt, vân tay, biển số xe đảm bảo an toàn cho cư dân.

Quảng trường ánh sáng, bến du thuyền - tiện ích đẳng cấp quốc tế tại One River PHÚ THÀNH

Tiện ích ngoại khu càng phong phú, liền kề là trường quốc tế Kinderworld và FPT City. Dự án chỉ cách bãi biển Non Nước 1 km; bệnh viện, Vinpearl Đà Nẵng, sân golf cách 1,5 km; chỉ 3 phút đến Trung tâm Hành chính Q.Ngũ Hành Sơn, 7 km về trung tâm thành phố, sân bay quốc tế…

Các tiện ích ngoại khu quanh One River PHÚ THÀNH

Vị trí chiến lược - Cung đường du lịch Đà Nẵng - Hội An

Không chỉ là nơi an cư, One River còn có vị trí chiến lược bên sông Cổ Cò. Đặc biệt, khi trong năm 2020 dự án nạo vét sông Cổ Cò khơi thông, One River càng đắt giá bội phần khi tái lập trục giao thông thủy kết nối Đà Nẵng - Hội An hàng trăm năm trước, nhưng nay với sứ mệnh du lịch sẽ kích thích các dịch vụ nghỉ dưỡng, phù hợp định hướng phát triển cả hai tỉnh thành, hoàn thiện cung đường du lịch Đà Nẵng - Hội An.

Giao thương phát triển, du lịch sinh thái dọc bờ sông sẽ mang đến cơ hội bứt phá phát triển kinh tế. Các công trình, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng tiếp tục thành hình ở cả hai địa phương. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch sang ngành công nghiệp không khói - du lịch mà những nhà đầu tư nhanh nhạy đón đầu sẽ chính là người hưởng lợi.

Khu đô thị tại Q.Ngũ Hành Sơn và TX.Điện Bàn tạo nên vành đai phát triển mới cho Đà Nẵng và Hội An. Khu sinh thái mới sẽ giảm tải áp lực đô thị trung tâm, mở rộng tiềm năng du lịch cho thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam. Đồng thời, đây chính là phương án giảm tải cho Hội An, hấp thu áp lực phát triển cho phố cổ.

Villa One River là chốn an cư sinh thái, đẳng cấp PHÚ THÀNH

Định hướng của TP.Đà Nẵng đã xác định ưu tiên đẩy mạnh nạo vét dòng sông Cổ Cò để phát triển dịch vụ du lịch gắn liền với du lịch văn hóa tâm linh, tạo nên quần thể du lịch đa dạng với nhiều loại hình resort ven bờ sông, tham quan, nghỉ dưỡng, du thuyền.

Các chuyên gia dự báo về một diện mạo mới cho kinh tế Đông Nam Đà Nẵng, như sông Hàn đã thay đổi hoàn toàn diện mạo trung tâm và bờ Đông ven biển Đà Nẵng, trở thành thành phố đáng sống, điểm đến hấp dẫn bậc nhất Việt Nam.