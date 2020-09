PC Phú Yên: Nhiều hoạt động triển khai Tháng Tri ân khách hàng

Tháng Tri ân khách hàng sẽ bao gồm: Hội nghị khách hàng; vệ sinh miễn phí trạm biến áp không cắt điện, kết hợp hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa miễn phí hệ thống điện nội bộ cho các khách hàng lớn; kiểm tra, sửa chữa đường dây sau công tơ, tư vấn sử dụng điện an toàn cho các hộ gia đình khó khăn; kiểm tra hệ thống điện cho các trường học khó khăn; xử lý các vị trí lưới điện hạ áp, đường dây sau công tơ khách hàng vượt đường mất an toàn; đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định (ảnh)...

Thông qua các hoạt động này, ngành Điện cũng tri ân, khuyến khích khách hàng hưởng ứng các dịch vụ mới như dịch vụ công quốc gia, dịch vụ điện theo phương thức điện tử, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, lắp đặt và sử dụng điện mặt trời áp mái...