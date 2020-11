P&G Việt Nam mang nước uống sạch đến cho người dân vùng lũ

Công ty P&G Việt Nam cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã kịp thời chuyển hơn 120.000 gói bột lọc nước P&G đến cho người dân ở các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Mỗi gói bột lọc nước P&G có khả năng lọc 10 lít nước bẩn thành nước uống sạch an toàn chỉ trong vòng 30 phút, là giải pháp hỗ trợ kịp thời, đơn giản, ít tốn kém, giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ bệnh tật do việc sử dụng nguồn nước ô nhiễm gây ra.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Nước uống sạch cho trẻ em” được P&G Việt Nam triển khai từ năm 2016 thông qua sự hợp tác cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Với tổng ngân sách gần 13 tỉ đồng, trong 4 năm qua chương trình đã cung cấp hơn 90 triệu lít nước uống sạch cho gần 150.000 hộ gia đình tại 10 tỉnh thành, bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Long An, An Giang, Đồng Tháp...

Bên cạnh hỗ trợ nước uống sạch cho người dân, trong tuần qua đại diện tập thể và Công đoàn P&G Việt Nam đã cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi trao khoản quyên góp trị giá 1 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt và sản phẩm, cho hơn 500 hộ gia đình khó khăn tại hai xã Nghĩa Sơn và Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, góp phần giúp người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống.