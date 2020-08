Phấn đấu bao phủ 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế

Phấn đấu bao phủ 100% HSSV tham gia BHYT TN

BHYT nói chung, BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) nói riêng là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nhằm hướng tới công bằng xã hội, công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH Ninh Thuận cho biết, để triển khai công tác BHYT HSSV đạt hiệu quả, phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2020 - 2021, BHXH Ninh Thuận tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV trên địa bàn và phối hợp các sở, ban ngành, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến những chính sách mới trong hoạt động y tế với mục tiêu chăm sóc sức khỏe của người dân, góp phần thực hiện an sinh xã hội. Trong năm học 2019 - 2020, ngoài số HSSV thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, con em ngành quân đội, công an... được ngân sách nhà nước mua phát thẻ BHYT thì có 104.127/107.855 HSSV tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 96,6% trên tổng số HSSV tham gia BHYT. Theo quy định, mức đóng BHYT của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở. Khi mua BHYT, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, HSSV đóng 70% còn lại. HSSV có thể lựa chọn định kỳ đóng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng gia đình phụ huynh học sinh. Về mức chi trả, nếu đi khám chữa bệnh đúng tuyến, HSSV được chi trả các mức 80% - 95% - 100%, tùy từng mã thẻ. Nếu khám trái tuyến, mức chi trả là 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương; 100% chi phí điều trị nội, ngoại trú tại các bệnh viện tuyến huyện; được chi trả 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh đến ngày 31.12.2020.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tú, tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV hiện chỉ đạt 96% do phần lớn phụ huynh phải lo nhiều khoản phí từ đầu năm học, trong khi đó thu nhập người dân ở một số vùng nông thôn còn thấp, đời sống còn nhiều khó khăn; đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Để hoàn thành chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT, từ đầu năm học 2020 - 2021, BHXH Ninh Thuận tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng đến việc cử cán bộ, viên chức tuyên truyền trực tiếp tại trường học, phát tờ rơi, tờ gấp. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng dẫn quy trình, thủ tục cụ thể để các trường học triển khai BHYT HSSV được thuận lợi, cấp thẻ BHYT đối với HSSV kịp thời, chính xác.