Phân khúc B SUV: độ hot từ tân binh New MG ZS

Giá tốt trong phân khúc

Tiếp cận đối tượng khách hàng với mức giá mức giá đề xuất hợp lý chỉ từ 519.000.000 đồng cho một chiếc xe gầm cao, "tân binh" gốc Anh không chỉ khiến những người mua xe lần đầu mà còn khiến những khách hàng muốn chuyển từ một chiếc Sedan lên mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ sự cân nhắc trong quyết định mua hàng.

Anh Hoàng, 27 tuổi, Hà Nội cho rằng: “So sánh với dòng xe cùng phân khúc, phiên bản cao cấp nhất của chiếc ZS mới mình sở hữu vẫn có giá thành rẻ hơn từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, trong khi công nghệ thì không hề thua kém, thật sự đây là một chiếc xe rất thực dụng”.

Trang bị khá vượt trội

Giá thành hợp lý, chiếc xe đi kèm với hàng loạt tiện nghi. Ngoài việc sở hữu những tiện ích như Smartkey, Cổng USB cho camera hành trình, cửa gió cho hàng ghế sau, xe còn sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh rộng nhất phân khúc, hệ thống lọc bụi mịn PM2.5. MG ZS mới còn gạo lợi thế bằng hệ thống Camera 360 hiển thị 3D độc đáo và tỏ ra cực kỳ hữu dụng cho người cầm lái khi đang lưu thông hay tìm điểm dừng đỗ ở khu vực đô thị đông đúc.

Đáng chú ý hơn cả, chiếc xe còn tạo được ấn tượng bởi hệ thống bảo vệ được cấu thành từ những công nghệ an toàn hàng đầu châu Âu như hệ thống báo phanh khẩn cấp HAZ, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA, 06 túi khí… cùng hàng loạt các hệ thống an toàn khác qua đó tạo nên một chiếc B SUV đề cao tính trải nghiệm và an toàn với chứng chỉ an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.

NEW MG ZS sở hữu nhiều lợi thế về giá thành và công nghệ

Chất lượng của mẫu xe nhập khẩu.

Ở phiên bản mới, mẫu ZS từ MG đã chính thức nhập khẩu từ Thái Lan - quốc gia nổi tiếng với trình độ sản xuất và lắp ráp hàng đầu trong khu vực (chiếm hơn 50% tổng lượng ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam (nguồn: Tổng cục Hải Quan). Các mẫu xe nhập khẩu trực tiếp thị trường này luôn mang đến cảm giác yên tâm cho khách hàng về phương diện chất lượng cũng như độ bền theo thời gian.

Vẫn còn những rào cản

Anh Hoàng chia sẻ thêm: “Vấn đề duy nhất là một thương hiệu mới, MG cần thêm thời gian để chứng minh chất lượng sản phẩm, cùng với đó hãng cũng cần mở rộng thêm hệ thống phân phối, xưởng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng”.

Nắm bắt vấn đề này. MG cũng là một trong những hãng xe đầu tiên mạnh tay đưa ra chế độ bảo hành 05 năm không giới hạn số ki lô mét, qua đó phần nào muốn thể hiện sự bền bỉ của mẫu xe này, đồng thời là sự cam kết của thương hiệu với thị trường và người tiêu dùng Việt Nam.