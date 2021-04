Phiêu cùng miền Ký ức Hội An với trải nghiệm khác biệt

Sự trở lại của show diễn hứa hẹn tiếp tục làm bừng sáng cả phố Hội, đưa du khách trở về thương cảng Faifo sầm uất 400 năm trước và chạm tới những cung bậc cảm xúc nghệ thuật đỉnh cao.

“Thật là cảm xúc khi show diễn trở lại vì chị em diễn viên chúng tôi nghỉ diễn quá lâu rồi. Dù rằng vẫn có việc này việc kia để làm trong thời gian qua nhưng việc được diễn trên sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An là một sự khác biệt. Được diễn Ký ức Hội An như là được sống phiêu, sống hết mình với nghệ thuật vậy”, Vũ Miên, diễn viên chính của show diễn Ký ức Hội An, chia sẻ.

Vũ Miên còn cho biết thêm, mỗi một lần trở lại, rất lạ là các bạn không mất đi nguồn năng lượng và hứng khởi với Ký ức Hội An.

Show diễn thực cảnh Ký ức Hội An công diễn ngày 18.3.2018, là hạng mục quan trọng nhất của Đảo Ký ức Hội An, nằm sát ngay trung tâm đô thị cổ Hội An. Sau 3 năm công diễn, đã có khoảng 2 triệu lượt khách tới thưởng thức.

“Nếu chỉ xem ảnh và video thì không thể thấy hết được sự hoành tráng và ý nghĩa của nó khi ngồi tại khán đài. Trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật thực cảnh ngoài trời với Ký ức Hội An là hoàn toàn khác biệt. Ánh sáng, âm thanh, điệu hát, các động tác múa… mọi thứ hoàn hảo để kể một câu chuyện văn hóa Việt hoàn hảo với công nghệ trình diễn tuyệt vời”, du khách Thanh Vân Đặng viết trên trang fanpage của Đảo Ký ức Hội An như vậy.

Màn 2 - Đám cưới: về câu chuyện công chúa Huyền Trân được gả cho vua nước Chăm Pa

Sân khấu ngoài trời được thiết kế công phu với đầy đủ nhà cửa, hàng quán, phố xá được mô phỏng giống hệt phố cổ Hội An và bối cảnh sông nước tự nhiên ở giữa sông Hoài với sự tham gia diễn xuất của hàng trăm diễn viên. Hệ thống ánh sáng, âm thanh được đầu tư tối tân nhằm tạo thêm hiệu ứng tốt cho vở diễn.

“Khung cửi cổ xưa ơi…” cùng với thanh âm kẽo kẹt vang lên xuyên suốt thời gian một tiếng đồng hồ của show đưa du khách trở lại miền ký ức xưa hơn 400 năm giao thương quốc tế của Faifo - Hội An. Đạo diễn của Ký ức Hội An muốn gửi gắm thông điệp tự hào về của vùng đất nổi tiếng này qua hình ảnh cái khung cửi dệt vải - một biểu tượng của nền văn minh nhân loại.

Màn 3 - Đèn và biển: Câu chuyện gợi lên sức mạnh tình yêu và sức sống của con người Hội An - con người Việt Nam

Show Ký ức Hội An cũng mang tới cảm xúc rất gần gũi cho du khách qua hình ảnh hàng trăm tà áo dài, những chàng trai cô gái lao động, sinh hoạt, buôn bán và cất cao lời ca tiếng hát như một gửi gắm và khát vọng ngàn đời nay của cư dân nước Việt về cuộc sống hòa bình, hạnh phúc.