Phở bò, xương ống đút lò: ‘nét độc đáo mới trong ẩm thực Việt Nam’

Red Chili Restaurant tọa lạc ngay trung tâm thành phố, với lối kiến trúc được thiết kế trang trí theo phong cách Đông Dương rất đẹp và sang trọng tạo nên không gian thoải mái và ấm cúng.

Không gian bên trong nhà hàng Ớt Đỏ

Ẩm thực tại Red Chili Restaurant cũng rất phong phú và đa dạng các món Âu - Á có thể đáp ứng được nhu cầu của những thực khách đến từ nước ngoài, trong đó món ăn được ưa thích và được quan tâm nhiều nhất là món “Phở bò xương ống đút lò” do đầu bếp là người Việt Nam có tay nghề lâu năm uy tín đảm trách với nguyên liệu hoàn toàn tươi ngon nhập từ nước ngoài và bảo đảm an toàn vệ sinh. Nước dùng của phở có hương vị thơm ngon do được chế biến hoàn toàn 100% từ xương và tủy bò vì thế có vị béo và giàu dinh dưỡng. Điều khác biệt là tô đựng phở được làm bằng đá nhằm giữ độ nóng được lâu, bên cạnh đó thực khách còn được thưởng thức thêm món xương ống bò đút lò rất đặc biệt gồm tủy bò-ba tê-phô mai và nước sốt đậm đặc làm nên món ăn mới lạ hấp dẫn bổ dưỡng.

Chúng ta hy vọng rằng với món ngon “Phở bò xương ống đút lò” của Red Chili Restaurant sẽ là điểm nhấn mới cho làng ẩm thực Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch tại TP.HCM nói riêng và sự tăng trưởng cho ngành du lịch cả nước nói chung.

Phở bò thố đá - xương ống đút lò, nét độc đáo mới trong ẩm thực Việt Nam