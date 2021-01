Phố cổ thức giấc với 'Ký ức Hội An'

Bến bờ là phần 4 trong show diễn thực cảnh Ký ức Hội An, là điểm nhấn chính của chương trình. Màn biểu diễn lấy bối cảnh chính là không khí giao thương tấp nập, sôi động của một thương cảng quốc tế. Bến bờ không chỉ cho khán giả thấy được ký ức vàng son của thương cảng Hội An mà còn thật sự làm họ mãn nhãn trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết từ tạo hình nhân vật, kỹ năng diễn xuất đến các tiểu xảo âm thanh, ánh sáng và lượng diễn viên hùng hậu. Tái hiện thương cảng sầm uất Đây là giai đoạn Hội An trở thành một trong những thương cảng phát triển rực rỡ, ngày đêm tấp nập tàu thuyền đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và cả các nước phương Tây xa xôi. Những thương nhân đến đây không chỉ để trao đổi hàng hóa mà còn mang hơi thở văn hóa mới lạ của mình vào Hội An. Con thuyền Ký ức Hội An trên sông Hoài Là du khách từ Bình Định lần đầu tiên tới Hội An, anh Đình Tuấn đã rất hào hứng khi được chứng kiến Ký ức Hội An ngay ngoài phố cổ. “Chắc chắn là nhóm chúng tôi sẽ lên kế hoạch tới thưởng thức và trải nghiệm show diễn Ký ức Hội An tại sân khấu thực cảnh một cách trọn vẹn nhất. Vì không ngờ là được chứng kiến một phần của nó nhưng đã rất ấn tượng và rất có ý nghĩa về văn hóa lịch sử nhưng cũng có tính giải trí cao. Mới xem một phần trích đoạn ở phố cổ thế này thôi nhưng tôi nghĩ, show diễn này xứng đáng được xem từ mọi du khách tới Hội An và cũng là để quảng bá về giá trị sáng tạo du lịch VN sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai”, du khách Đình Tuấn chia sẻ. Bên cạnh show diễn trên đường phố, trong khu phố cổ cũng thắp sáng đồng loạt đèn lồng, mời gọi mọi người dân và du khách cùng ra đường. Xuống phố xem nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An trình diễn, có nhiều gia đình người nước ngoài cũng đã mặc áo dài, khăn đóng, cầm đèn lồng để nối dài dòng người, như góp phần mang lại cho phố sinh khí mới chào đón năm mới 2021 đầy hân hoan ở chốn Hội An thơ mộng.