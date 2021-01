PurpleAsia vào top công ty quảng cáo được vinh danh tại Transform Awards Asia

PurpleAsia đã vinh dự được xướng tên tại 4 hạng mục quan trọng: Giải Bạc tại hạng mục “Best Use of Copy Style or Tone of Voice” cho dự án Hoiana Hotel & Suites tại Đà Nẵng; 2 Giải Đồng với hạng mục “Best Development of a New Brand within Existing Brand Portfolio” cho dự án nanoHome - nhà phân phối của Panasonic và “Best Visual Identity from the Food and Beverage Sector” cho dự án Ruby Wong thuộc Admiral Hotel Manila (MGallery); Giải Khuyến khích với dự án The River Thu Thiem.

Ông Matt Millard - nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của PurpleAsia chia sẻ, “Được góp phần vào việc tạo nên những thương hiệu tuyệt vời như Hoiana, nanoHome, Ruby Wong, The River Thu Thiem… chính là động lực để chúng tôi làm việc mỗi ngày. Hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ rằng ‘Một sản phẩm có thể trở nên lỗi thời nhưng một thương hiệu thành công sẽ trường tồn theo năm tháng’”.