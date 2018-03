Quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những chính sách mới trong hoạt động y tế với mục tiêu chăm sóc sức khỏe của người dân, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội, đến nay ở tỉnh Ninh Thuận đã có 527.861/608.359 người dân tham gia BHYT, đạt 86,6% dân số toàn tỉnh. Trong năm 2017, có 1.428.797 lượt người tham gia BHYT đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh (KCB), đạt tần suất KCB 2,9 lượt/người, tăng 0,44 lượt so với năm 2016. Trong đó, ngoại trú 1.328.585 bệnh nhân, tăng 22% so với năm 2016; nội trú 100.212 bệnh nhân, tăng 18,5% so với 2016. Tổng số chi phí KCB BHYT là 564 tỉ đồng, tăng 55,6% so với năm 2016. Trong đó, ngoại trú là 246 tỉ đồng, bình quân chi phí ngoại trú là 185.500 đồng/đơn thuốc; nội trú là 317,6 tỉ đồng, bình quân chi phí nội trú là 3.169.000 đồng/đợt điều trị.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận, tham gia BHYT là một trong các giải pháp tài chính bền vững đảm bảo cho người dân được khám bệnh, chữa bệnh. Với các nước phát triển, hầu hết mọi người dân đều tham gia BHYT để tránh được các rủi ro, đăc biệt rủi ro về tài chính khi ốm đau. Tuy nhiên, hiện còn không ít người dân chưa hiểu rõ được quyền lợi của mình khi tham gia BHYT để được hưởng quyền lợi chính đáng khi đau ốm. Ông L.V (64 tuổi, ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm) làm nghề buôn bán, cho biết vào giữa năm 2017, ông bị bệnh nặng được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận điều trị. Do chưa tham gia BHYT nên chỉ trong vòng 7 ngày điều trị, gia đình ông phải đóng hơn 84 triệu đồng chi phí. “Sau khi xuất viện, được nhân viên y tế tư vấn, gia đình tôi đăng ký tham gia BHYT”, ông L.V nói. Trong khi đó, nếu ông L.V tham gia BHYT trước ngày bị bệnh thì giảm được 80% chi phí điều trị.

Theo thống kê của BHXH tỉnh Ninh Thuận, hiện còn 13,4% dân số trong tỉnh chưa tham gia BHYT, chủ yếu các hộ gia đình nông dân, buôn bán, dịch vụ, hành nghề tự do. Để đảm bảo quyền lợi của người dân, BHXH tỉnh Ninh Thuận đang tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến các quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT đến các trường học, khu phố… để người dân nắm bắt. Theo ông Nguyễn Mạnh Tú, hiện đơn vị đang tập trung vào đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình. Khi tham gia BHYT hộ gia đình, mức đóng bảo hiểm sẽ được giảm dần dựa vào số người tham gia. Cụ thể như sau: người thứ nhất sẽ phải đóng với mức 4,5% mức lương cơ sở (mức lương cơ sở thời điểm hiện tại là 1.300.000 đồng), tương đương 702.000 đồng; người thứ 2 đóng với mức 70% của người thứ nhất tương đương 491.400 đồng; người thứ 3 đóng với mức 60% của người thứ nhất tương đương với 421.200 đồng; người thứ 4 đóng với mức 50% của người thứ nhất, tương đương với 351.000 đồng; người thứ 5,6,7… đóng với mức 40% của người thứ nhất tương đương với 280.800 đồng.