Ra mắt dự án cộng đồng chung tay quyên góp nghìn cây xanh gây rừng

The New Gym đang lan rộng chuỗi phòng tập trên toàn quốc, với sứ mệnh “gieo mầm” vẻ đẹp tập luyện mỗi ngày, đồng thời tư vấn dịch vụ tập luyện đặc thù với từng mức độ người tập. Liên hệ: The New Gym ĐT: 1900636920 E-mail: info@thenewgym.vn