Rolex và nỗ lực lưu giữ sự hoàn mỹ của nghệ thuật điện ảnh

Tạo nên một kiệt tác

Rolex đánh giá cao cách kể chuyện của điện ảnh, bởi nó luôn có những câu chuyện tuyệt vời riêng biệt. Cần những yếu tố nào để tạo nên một kiệt tác? Rolex đã làm một bộ phim tại giải Oscars® năm nay, mô tả sự giống nhau giữa nghệ thuật làm phim và nghệ thuật chế tác đồng hồ. Đối với cả hai lĩnh vực, kiệt tác chính là một tác phẩm ấn tượng, với kỹ nghệ bắt trọn những khoảnh khắc của thời gian, khơi gợi cảm xúc thô sơ và truyền cảm hứng để ta có thể ngắm nhìn thế giới qua một lăng kính mới mẻ. Nhưng để tạo nên một tạo tác lưu giữ thời gian hay một bộ phim kinh điển thì không chỉ cần tầm nhìn và ý tưởng sáng tạo mạnh mẽ, nó còn cần cả đội ngũ kỹ thuật viên, kỹ sư và thợ thủ công, mỗi người đều có vai trò quan trọng trong một cơ chế phức tạp. Để theo đuổi sự hoàn mỹ, các nhà sản xuất đồng hồ và nhà làm phim đã sử dụng các chi tiết chính xác nhất ở mọi cấp độ, trong sự kết hợp và hòa quyện giữa nghệ thuật và khoa học.

Rolex trên màn ảnh

Trải qua nhiều thập kỷ, Rolex đã trở nên gắn bó mật thiết với thế giới điện ảnh: từ việc những chiếc đồng hồ xuất hiện trong các bộ phim mang tính biểu tượng, đến sự hỗ trợ của thương hiệu này dành cho các nhà làm phim trẻ thông qua những chương trình phát triển tài năng.

Câu chuyện về những chiếc đồng hồ Rolex trên màn ảnh bắt đầu một cách ngẫu nhiên. Đó là khi Marlon Brando diễn vai diễn kinh điển của mình, đại tá Kurtz, trong bộ phim Apocalypse Now, anh ấy đã đeo một chiếc đồng hồ Rolex. Trong bộ phim The Color of Money, Paul Newman cũng đã đeo một chiếc đồng hồ của hãng khi diễn vai “Fast” Eddie Felson. Và trong bộ phim Titanic, Bill Paxton, trong vai thợ săn kho báu Brock Lovett, đã đeo một chiếc đồng hồ ở cảnh quay khi tàu ngầm của anh lặn xuống khám phá xác con tàu khét tiếng.

Sự hiện diện của những chiếc đồng hồ này không phải là chiến lược giới thiệu sản phẩm, bởi lẽ Rolex chẳng bao giờ thực hiện những chiến dịch quảng cáo như vậy. Thay vào đó, đồng hồ Rolex luôn là sự lựa chọn cá nhân của các đạo diễn, sử dụng thương hiệu để khắc họa tinh tế sự mạnh mẽ trong các nhân vật của họ - cảm giác cứng rắn và kiểm soát, cùng phong cách sang trọng và thời thượng.

Đạo diễn James Cameron - một trong những Rolex Testimonee

Đối tác tôn vinh những giá trị hoàn mỹ

Ngoài việc trở thành Đồng hồ độc quyền của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh và là nhà tài trợ tự hào của Oscars® từ năm 2017, Rolex còn trở thành nhà tài trợ cho giải thưởng thường niên Governors Awards của Viện Hàn lâm nhằm tôn vinh thành tựu để đời trong lĩnh vực điện ảnh. Kể từ năm 2016, thương hiệu đã thiết kế và tổ chức Phòng trưng bày Greenroom, nơi những khách mời đặc biệt giao lưu trước khi bước lên sân khấu tại Oscars®. Năm nay, nhà ga Los Angeles Union Station, một địa danh lịch sử, một trong những nhà ga xe lửa vĩ đại cuối cùng ở Hoa Kỳ, được chọn để trở thành địa điểm của Oscars® Greenroom lần thứ 93. Rolex đã tạo nên một khung cảnh thân mật dưới mái vòm tại một cánh của nhà ga, nơi quan khách có thể thư giãn trong khi vẫn đảm bảo giãn cách xã hội. Các bức tường được trang trí bằng vải mô phỏng hình ảnh của nhà ga Union, với “bức tường xanh” phủ đầy những tán lá, mang đến một nét chấm phá của thiên nhiên cho không gian bên trong. Tuyển tập các bức hình tôn vinh sự sáng tạo của những kiệt tác, trưng bày những chiếc đồng hồ biểu tượng và quy trình làm nên những thước phim khó quên.

Khung cảnh Rolex Greenroom tại nhà ga lịch sử Los Angeles Union Station trong khuôn khổ giải thưởng Oscar năm nay

Chương trình phát triển tài năng Rolex Mentor

Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative là chương trình tìm kiếm các nghệ sĩ trẻ tài năng từ khắp nơi trên thế giới và tập hợp họ lại với các bậc thầy nghệ thuật để cùng hợp tác sáng tạo. Nhằm ủng hộ những giá trị độc đáo, Rolex tạo điều kiện để các nghệ nhân trẻ có thời gian học hỏi, sáng tạo và phát triển. Kể từ năm 2002, Rolex đã kết nối các cố vấn và những tài năng trong các lĩnh vực khiêu vũ, điện ảnh, văn học, âm nhạc, sân khấu, nghệ thuật thị giác và kiến trúc. Chương trình cố vấn đã trở thành một cuộc đối thoại phong phú giữa các nghệ sĩ thuộc các thế hệ, nền văn hóa và lĩnh vực khác nhau, giúp đảm bảo sự lưu truyển các di sản nghệ thuật của thế giới đến với thế hệ tiếp theo.