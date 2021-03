Sân khấu mộng mơ giữa Đà Lạt lãng mạn

✪ Mây Lang Thang - hệ thống tổ hợp: ✪ Đêm nhạc trên Mây: diễn ra tại 2 sân khấu Mây 7B Hoàng Hoa Thám và Mây in The Nest (Măng Lin, Dalat) (có xe trung chuyển miễn phí để đón bạn đến với một không gian rộng lớn và thú vị hơn của Mây) (16:30 mỗi thứ sáu, bảy, chủ nhật hằng tuần với các ca sĩ nổi tiếng, live band). ✪ Acoustic live: (trong tuần 6:00pm - 8:30pm và thứ sáu, bảy, chủ nhật: 7:30pm - 9:30pm). ✪ Mây Lang Thang Homestay ✪ Quán Mây Coffee & More ✪ Cardinal trong Mây Restaurant ✪ Quán rượu lên Mây ✪ More about Mây Lang Thang: • Facebook: https://www.fb.com/maylangthangdalat • Instagram: https://www.instagram.com/may.langthang ✪ Cùng tận hưởng lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong "Đêm-nhạc-trên-Mây" tại Mây Lang Thang Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCmuyY1dp4nY34jnCpB252hg