Sao Việt cùng khẩu trang đậm chất riêng chia sẻ thông điệp ý nghĩa vì cộng đồng

Là dự án hợp tác giữa Budweiser - Thương hiệu giá trị trong ngành bia toàn cầu thuộc AB InBev với Thương hiệu thời trang đường phố Headless, bộ sưu tập (BST) khẩu trang phiên bản giới hạn giúp cổ vũ cho tinh thần sống đầy lạc quan và tự tin, thể hiện bản sắc riêng của bản thân và khích lệ giới trẻ sẵn sàng “Bật lớp bảo vệ, bật dấu ấn riêng” cùng Budweiser.

Hoàng Thùy Linh đại sứ của chiến dịch đã cùng Budweiser lan tỏa thông điệp sống tích cực, chung tay vì cộng đồng. Giọng ca Để Mị nói cho mà nghe chia sẻ: “Hơn 1 tháng Việt Nam không có ca mắc mới, nhưng Linh vẫn đeo khẩu trang mỗi khi ra đường. Linh nghĩ việc đeo khẩu trang không chỉ bảo vệ bản thân khỏi virus mà còn giúp ngăn ngừa khói bụi, ô nhiễm. Bạn đeo khẩu trang cũng có nghĩa là giúp người khác, điều này làm tăng ý thức trong cộng đồng”.

Với Võ Hoàng Yến, chân dài cho biết cô đã đeo khẩu trang từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam và sẽ duy trì thói quen này. Giờ đây, mỗi lần xuất hiện trên phố, siêu mẫu đều chọn chiếc khẩu trang phong cách từ Budweiser.

BST tập khẩu trang giới hạn với những slogan độc đáo như: MASK ON, BUD UP, STAY SICKLESS - BE A KING và RISE AGAIN không chỉ giúp giới trẻ bật lên cá tính cá nhân, nổi bật giữa đám đông mà còn giúp bảo vệ sức khỏe của bản thân và thể hiện ý thức trách nhiệm xã hội.

Tiếp sau lô hàng nước tinh khiết tự sản xuất độc quyền cho các khu cách ly tập trung trên cả nước hôm 13.5 và lô hàng nước sạch hỗ trợ người dân ảnh hưởng hạn mặn ở Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long hôm 3.6 vừa qua thì AB InBev - Tập đoàn nằm trong Top 5 Tập đoàn hàng tiêu dùng nhanh FMCG trên thế giới và chiếm lĩnh 25% thị phần sản xuất bia trên toàn cầu sẽ tiếp tục dành toàn bộ doanh thu của chiến dịch này để quyên góp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để ủng hộ công tác phòng dịch Covid-19.