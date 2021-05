Sharyn - ‘Ngôi sao mới’ trong làng mỹ phẩm chăm sóc da Hàn Quốc

Sharyn: Thấu hiểu mọi làn da phụ nữ Việt

Không phải ngẫu nhiên mà Hàn Quốc lại tôn vinh loài hoa Sharon (hay còn gọi Mugung) là Quốc hoa. Mà bởi vẻ đẹp bình dị, thanh tao lại tiềm tàng sức sống mãnh liệt, có thể sinh tồn ở bất cứ hoàn cảnh và điều kiện nào. Bản thân từ “Mugung” trong tiếng Hàn đã có nghĩa là bất tử.

Phụ nữ chúng mình cũng thế, thoạt nhìn có vẻ mong manh như những cánh hoa Sharon đầy màu sắc nhưng nội tại lại kiên cường, mạnh mẽ. Bắt nguồn từ ý nghĩa này đã thai nghén và hình thành nên thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Sharyn với sứ mệnh tôn tạo, duy trì vẻ đẹp làn da bền vững theo thời gian. Sharyn hiểu rằng, mỗi làn da chỉ được nuôi dưỡng, chăm sóc tốt nhất từ chính những nguyên liệu thiên nhiên phù hợp với điều kiện sống và khí hậu tại đó.

Mỹ phẩm Sharyn lấy cảm hứng từ hoa hồng Sharon - Quốc hoa xứ kim chi

Trải qua 5 năm nghiên cứu và hoạt động, Sharyn đã trở thành cái tên cực kỳ Hot trong làng mỹ phẩm, được hàng triệu phụ nữ châu Á săn đón và lăng xê. Đến nay, thương hiệu đã sản xuất và cho ra các dòng sản phẩm chuẩn y khoa. Với tiêu chí nguồn gốc tự nhiên - an toàn - hiệu quả, Sharyn xứng đáng là thương hiệu chăm sóc da hàng đầu từ Hàn Quốc.

Để nàng thêm nuông chiều làn da, Sharyn mang đến những sản phẩm chất lượng với công nghệ tiên tiến nhất, chuyên dùng cho các liệu trình chăm sóc da tại spa Hàn Quốc giúp chị em chỉ chăm sóc ở nhà mà vẫn có được làn da đẹp rạng ngời như đi spa. Hãy cùng điểm qua những dòng mỹ phẩm Sharyn đã và đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng.

Dưỡng da và cải thiện nếp nhăn “thần tốc” với Miracle EX Spicule

Nếu bạn muốn sở hữu một làn da sáng mịn, căng mướt chuẩn người Hàn thì không nên bỏ lỡ Miracle EX Spicule. Dòng sản phẩm được mọi tín đồ yêu thích bởi hiệu quả làm đẹp với tốc độ thần kỳ cùng khả năng duy trì vẻ đẹp bền vững theo thời gian.

Miracle EX Spicule cho hiệu quả trong việc giúp dưỡng da, cải thiện nếp nhăn…

Với bảng thành phần chính được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên như: cây Bearberry, DNA cá hồi, gai san hô, vitamin, tế bào gốc EFG, Hyaluronic Acid (HA) và các thành phần chống ô xy hóa... Ngay sau khi apply lên da, chất kem mềm mát, ẩm mịn nhanh chóng tác động sâu vào tầng trung bì, hạ bì ngay lập tức phát. Đây cũng chính là ưu điểm nổi trội nhất của Miracle EX Spicule

Sharyn cam kết sản phẩm luôn đảm bảo các tiêu chí : an toàn và hiếm khi phản ứng phụ. Và hoàn toàn có thể áp dụng tại nhà để thay thế cho các phương pháp làm đẹp xâm lấn.

Cream 4 in 1 - Xu hướng trang điểm tự nhiên của phụ nữ Hàn Quốc

Tại đất nước củ sâm, phụ nữ Hàn rất coi trọng yếu tố dưỡng da trong các sản phẩm trang điểm. Xuất phát từ nhu cầu này, Sharyn cho ra mắt bộ sản phẩm Cream 4 in 1 giúp chị em tạm biệt hàng loạt sản phẩm makeup rườm rà, lỉnh kỉnh.

Cream 4 in 1 tích hợp công thức dưỡng trắng da kiêm lớp nền trang điểm

Cream 4 in 1 giúp tiết kiệm chi phí, thời gian trang điểm cho chị em nhờ tính năng vượt trội vừa giúp dưỡng trắng da vừa có thể làm lớp nền trang điểm. Sản phẩm ngày càng trở nên thông dụng và phổ biến rộng rãi với trào lưu trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên. Đặc biệt với thành phần dưỡng da an toàn từ thảo dược thiên nhiên và công nghệ bảo vệ tối ưu, ít gây kích ứng, Cream 4 in 1 hoàn toàn sử dụng cho mọi làn da, kể cả da nhạy cảm khó chiều nhất.

Ngoài 2 dòng sản phẩm chủ đạo trên, Sharyn luôn nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng làm đẹp hiện đại để cho ra nhiều sản phẩm mới, phù hợp với nhu cầu đang thay đổi từng ngày của ngành công nghiệp làm đẹp. Qua đó giúp chị em xinh đẹp, tự tin hơn với những sản phẩm tiện lợi nhưng không quá tốn kém.

Nếu bạn cần sự tư vấn về chăm sóc da hay muốn tìm hiểu thêm các sản phẩm của Sharyn, vui lòng ghé thăm website: https://sharynkorea.com.vn/ để được hỗ trợ, giải đáp kịp thời. Chúc bạn sớm sở hữu làn da như ý!