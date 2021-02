Sôi nổi chương trình ‘Toyota cùng em học an toàn giao thông’ tại Ninh Bình

Trước đó, chương trình đã tổ chức thành công tại 2 tỉnh Bình Phước và Tuyên Quang

Tưng bừng hội giao lưu "Cùng em học an toàn giao thông" tại Ninh Bình

Dự buổi giao lưu có sự tham dự của các đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh; Công đoàn Giáo dục tỉnh; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.

Tham gia Giao lưu có 80 em học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 đến từ 33 trường tiểu học trong toàn tỉnh. Các em tham gia giao lưu với 4 phần: Màn chào hỏi giới thiệu đoàn và 3 phần chính: Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, Vẽ tranh chủ đề An toàn giao thông, Thể hiện năng khiếu về chủ đề An toàn giao thông.

Chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông 2020-2021 tại Ninh Bình

Phần Tìm hiểu kiến thức diễn ra theo hình thức "Rung chuông vàng" với 50 câu hỏi kiến thức về Luật giao thông và cách xử lí những tình huống giao thông trong thực tế gần gũi với lứa tuổi học sinh tiểu học. Giải nhất thuộc về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình; giải nhì: thành phố Tam Điệp và Yên Khánh; giải ba: huyện Yên Mô và Kim Sơn, còn lại là giải khuyến khích.

Phần Vẽ tranh về chủ đề an toàn giao thông thể hiện tinh thần tập thể, sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa các thành viên trong đội để vẽ nên những bức tranh đa dạng; nét vẽ hài hòa, đầy màu sắc và ý nghĩa thể hiện nhiều ý tưởng hay về chủ đề an toàn giao thông trước cổng trường hoặc trên đường đi học. Giải nhất: huyện Kim Sơn; giải nhì: thành phố Ninh Bình và Hoa Lư; giải ba: huyện Nho Quan và thành phố Tam Điệp.

Hội giao lưu chương trình Cùng em học An toàn giao thông tại Ninh Bình

Ấn tượng nhất là phần Thể hiện năng khiếu thông qua các tiểu phẩm với lối diễn xuất tự nhiên, dí dỏm của các em học sinh cùng các đạo cụ trực quan, sinh động đem đến Giao lưu những tiết mục đặc sắc, truyền tải được thông điệp ý nghĩa về ý thức tham gia giao thông an toàn. Giải nhất thuộc về thành phố Ninh Bình; giải nhì: thành phố Tam Điệp và Yên Khánh; giải ba: Hoa Lư và Kim Sơn...

Thông qua buổi giao lưu nhằm bổ sung, củng cố kiến thức an toàn giao thông, phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập, tìm hiểu Luật ATGT cho học sinh tiểu học; hình thành một số kỹ năng cơ bản về ATGT cho học sinh khi tham gia giao thông, giúp học sinh vận dụng hiểu biết về Luật ATGT khi tham gia giao thông; nâng cao kỹ năng tổ chức các tiết học về ATGT cho giáo viên.

Trước đó, chương trình cũng được tổ chức tại Tuyên Quang với nhiều nội dung mới hấp dẫn, đặc sắc và nhiều trò chơi thú vị. Chương trình bao gồm hoạt động tăng sự tương tác, có tính giáo dục cao hỗ trợ nâng cao nhận thức an toàn giao thông cho học sinh tiểu học.

Chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông 2020-2021 tại Tuyên Quang

Toyota góp phần đổi mới giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Tiếp theo chương trình cấp tỉnh, chương trình giao lưu cấp Quốc gia dự kiến được tổ chức vào tháng 3 năm 2021 tại Thanh Hóa với sự tham gia của 8 đội đại diện của 8 tỉnh thành triển khai tốt công tác giáo dục ATGT được lựa chọn từ chương trình cấp tỉnh. Các em học sinh sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động bổ ích nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Năm nay, chương trình có nhiều nội dung mới như thiết kế nhiều trò chơi hấp dẫn, tổ chức phần giao lưu tăng sự tương tác, có tính giáo dục cao nhằm thu hút sự tham gia của các đội chơi và khán giả. Ngoài ra, các em học sinh sẽ được truyền cảm hứng trong việc học và ghi nhớ các kỹ năng tham gia giao thông cùng các vị khách mời đặc biệt.

Đến nay, sau 15 năm triển khai, chương trình Toyota cùng em học ATGT đạt được những kết quả tích cực, trong đó nổi bật là việc áp dụng phương pháp giáo dục “học mà chơi, chơi mà học” cùng cách tiếp cận tự nhiên, nhẹ nhàng, mang lại hiệu quả cao. Chương trình đã trao tặng hơn 7,5 triệu sách giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học, gần 129.000 sách hướng dẫn dành cho giáo viên tiểu học và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Toyota luôn nỗ lực triển khai và thực hiện nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực, trong đó An toàn giao thông được coi là ưu tiên hàng đầu. Thông qua chương trình, Toyota mong muốn tiếp tục góp phần giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

