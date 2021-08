Tại TP.HCM, shipper tuân thủ các quy định nhận diện được phép di chuyển liên quận

Trước tình hình cấp bách do chủng vi rút mới Delta, TP.HCM áp dụng chỉ thị 16 trên toàn thành phố từ 0h ngày 9.7. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, với việc khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà, thì việc lưu thông hàng hóa, nhu yếu phẩm trong thành phố phụ thuộc rất lớn vào lực lượng shipper.

Theo công văn số 2522/UBND-VX ban hành ngày 28.7.2021 về việc kiểm soát việc di chuyển trong thời gian giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đội ngũ giao hàng (shipper) ngoài các giải pháp nhận diện như hiện nay còn có bảng tên thẻ cứng, xác nhận của doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ nhận diện shipper thông qua mã QR code, thực hiện băng đeo tay nền xanh đậm… Hoạt động từ 6h-18h mỗi ngày. Thực hiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly, cơ sở y tế, cơ sở thu dung, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 thì được phép di chuyển liên quận, huyện thành phố Thủ Đức.

Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, quyết định này của thành phố đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều doanh nghiệp và người dân. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử VN (Vecom), cho biết: “Vecom hoàn toàn ủng hộ những quy định nhận diện shipper để đảm bảo an toàn chống dịch”.

Các đơn vị vận chuyển nhanh chóng triển khai trang bị các điều kiện cần thiết cho shipper theo chỉ đạo của UBND TP.HCM

Bà Kiều Thị Tiên Dung, Giám đốc Nhân sự của Công ty chuyển phát nhanh J&T Express cho biết, tính đến sáng ngày 30.7.2021, J&T Express đã hoàn thành việc trang bị đầy đủ về nhận diện theo như chỉ đạo của UBND TP.HCM cũng như thực hiện đầy đủ các biện pháp 5K phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế cho 100% cho đội ngũ shipper được cấp phép hoạt động. Toàn bộ shipper J&T Express đảm bảo đặc điểm nhận diện khi đi trên đường, gồm đồng phục, thùng hàng, logo doanh nghiệp, giấy thông hành, ứng dụng quản lý đơn hàng, bảng tên thẻ cứng có hình và xác nhận của công ty cho từng shipper. Ngoài ra công ty cũng đã triển khai ứng dụng nhận diện shipper thông qua QR code và băng đeo tay nền xanh đậm, kích thước ống đeo cao 20cm, in chữ "Shipper" màu trắng. Thời gian hoạt động của shipper từ 6h đến 18h mỗi ngày. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, công ty cũng đã giảm 10 - 20% shipper hoạt động so với trước đây.

Hiện tại, trên địa bàn thành phố có 16 đơn vị cung ứng dịch vụ giao hàng với khoảng 62.000 tài xế được Sở Công thương TP.HCM tổng hợp danh sách, đề xuất tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trong thời gian thành phố giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. J&T Express cũng đã được đề xuất hơn 2.000 shipper trong đợt tiêm vắc xin này của thành phố.