Tán sỏi ngoài cơ thể: Điều trị không đau - mau chóng phục hồi

Việt Nam - “vành đai sỏi” thế giới

Người bệnh sỏi tiết niệu được chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy - ESWL) khi nằm trong các trường hợp sau: Kích thước sỏi dưới 2,5cm, thận ứ nước độ 1,2; sỏi thận tái phát hoặc sót sỏi sau phẫu thuật; sỏi niệu quản 1/3 trên, kích thước <1,5cm.

Là bệnh lý thường gặp ở tiết niệu, sỏi tiết niệu (sỏi thận, sỏi niệu quản) có thể gặp ở người trung niên (35-55 tuổi), nam nhiều hơn nữ. Sỏi tiết niệu có thể gây tắc hệ thống tiết niệu, nhiễm trùng, tổn thương chức năng thận nếu không được điều trị sớm. Tại nước ta, tỷ lệ người mắc sỏi tiết niệu khá cao và VN cũng nằm trong “Vành đai sỏi” thế giới. Nhu cầu chữa bệnh, điều trị sỏi tiết niệu tại VN vì thế cũng rất cao.

Sỏi tiết niệu có thể diễn tiến dữ dội hoặc âm thầm. Một số người bệnh phát hiện sỏi tình cờ nhờ chụp phim, siêu âm ổ bụng trong quá trình khám sức khỏe. Số khác phát hiện bệnh qua các biểu hiện lâm sàng. Triệu chứng của sỏi tiết niệu khá phong phú, hay gặp nhất là: đau thắt lưng, đái máu, đái buốt, có khi đau dữ dội kèm sốt.

Quá trình tán sỏi được theo dõi sát sao bằng Monitor đảm bảo mang lại sự an toàn cho người bệnh Phú Thành

Ưu điểm của phương pháp ESWL

Không cần mổ, vậy viên sỏi được tán như thế nào? ESWL là phương pháp điều trị sỏi tiết niệu ít xâm lấn, an toàn và có thời gian nằm viện ngắn (2 ngày).

Nguyên lý tán sỏi ngoài cơ thể là sử dụng thiết bị tạo sóng xung kích tập trung vào viên sỏi và phá hủy viên sỏi này thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó được đào thải qua đường tiểu mà không cần phải gây mê, phẫu thuật hở. Thời gian thực hiện trung bình khoảng 40 phút.

Trên thế giới hiện nay có nhiều phương pháp điều trị sỏi tiết niệu, trong đó, phương pháp ESWL được xem là phương pháp mang lại hiệu quả điều trị cao, ít xâm lấn và khá hiệu quả. ESWL sử dụng sóng xung kích hội tụ vào viên sỏi để phá vỡ cấu trúc của nó mà không có bất kỳ sự can thiệp nào đến cơ thể. Do vậy, bệnh nhân khi thực hiện phương pháp này không cần gây mê, khá an toàn và giảm thiểu các biến chứng có thể xảy ra.

Người bệnh khi bắt buộc tiếp nhận điều trị ngoại khoa thường lo lắng về thời gian nằm viện sau phẫu thuật. Tuy nhiên, với phương pháp ESWL tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, người bệnh chỉ mất khoảng 40 phút để thực hiện thủ thuật tán sỏi và tối đa 2 ngày nằm viện điều trị.

Người bệnh trước khi ra viện sẽ được sẽ được thực hiệp chụp X-quang kiểm tra và xác nhận tình trạng viên sỏi đã được tán vụn. Thông thường, các mảnh vụn của sỏi sẽ được đào thải qua đường tiểu sau 10-15 ngày sau tán. Người bệnh sau tán sỏi được hẹn tái khám sau 3 tuần kể từ thời điểm điều trị để đánh giá lại kết quả.