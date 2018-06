Cần phải đảm bảo đúng tiến độ kiểm định vắc xin theo quy định, đáp ứng đúng kế hoạch triển khai sử dụng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR).

Cục Quản lý dược cũng yêu cầu Viện tăng cường giám sát chất lượng vắc xin ComBE Five trong quá trình vắc xin lưu hành, sử dụng, đặc biệt trong giai đoạn triển khai tiêm chủng trên quy mô nhỏ tại 7 tỉnh/thành phố: Hà Nam, Bắc Giang, Yên Bái, Kon Tum, Bình Định, Đồng Tháp, Bà Rịa-Vũng Tàu; chú trọng kiểm tra tính hiệu quả và an toàn của các cơ sở có bảo quản, sử dụng vắc xin; tăng cường theo dõi, đánh giá về tính ổn định của vắc xin qua đó kịp thời đưa ra các khuyến cáo, khuyến nghị đối với Bộ Y tế và các đơn vị liên quan trong trường hợp vắc xin ComBE Five có nghi ngờ về chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ tháng 6 vắc xin phối hợp phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib (DPT-VGB-Hib) Combe Five được lựa chọn để thay thế vắc xin Quinvaxem trong TCMR. Combe Five do Ấn Độ sản xuất, đạt tiêu chuẩn tiền thẩm định của Tổ chức Y tế thế giới đã được sử dụng ở 43 quốc gia với hơn 400 triệu liều. >