Tập đoàn Edufit nhận khoản đầu tư 34 triệu USD tại Nhật Bản

Trong khuôn khổ hội nghị, Tập đoàn Giáo dục Edufit đã nhận khoản đầu tư 34 triệu USD cho dự án xây dựng Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway Tây Hồ Tây từ Công ty Toshin Development Co., Ltd (nhà phát triển bất động sản thuộc Tập đoàn Takashimaya, một trong những tập đoàn kinh doanh bách hóa thương mại hàng đầu Nhật Bản) dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các bộ, ban ngành hai quốc gia. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên một trong những trường quốc tế có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất tại Hà Nội tại khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, dự kiến tuyển sinh trong năm học 2020 - 2021.

Dự án Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway Starlake với thiết kế độc đáo

Edufit là tập đoàn giáo dục hàng đầu tại Việt Nam với hệ thống Trường mầm non quốc tế Sakura Montessori và hệ thống Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway. Trong khi đó, Toshin Development Co., Ltd là nhà phát triển bất động sản thuộc Tập đoàn Takashimaya, một trong những tập đoàn kinh doanh bách hóa thương mại hàng đầu Nhật Bản. Sau khi thành công với các dự án trung tâm thương mại đẳng cấp trên khắp nước Nhật, từ nhiều năm nay, Toshin nói riêng và Takashimaya nói chung đã đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư tại các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, tiêu biểu là dự án Sai Gon centre.