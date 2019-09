Tập đoàn quốc tế Năm Sao ra mắt sản phẩm Nasaky Garden Shophouse

Tham dự sự kiện có đại diện cơ quan Chính phủ khu vực phía Nam, Hiệp hội BĐS TP.HCM, Tập đoàn quốc tế Năm sao, Cty CP AVland Việt Nam, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, ca sĩ Duy Mạnh và hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư.

Tại buổi lễ, bà Vũ Ngọc Anh - đại diện chủ đầu tư giới thiệu đến quan khách, các nhà đầu tư về Tập đoàn quốc tế Năm Sao, các dự án đẳng cấp đã và đang được xây dựng bởi tập đoàn trên khắp cả nước, trong đó có Thành phố sinh thái Năm Sao - Five Star Eco City.

Five Star Eco City có tổng diện tích 220 ha tọa lạc tại huyện Cần Giuộc, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Vị trí dự án tọa lạc cửa ngõ phía Nam TP đi các tỉnh miền Tây Nam bộ, kết nối với đại lộ Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt chỉ bằng 20 phút đi xe.

Theo đại diện chủ đầu tư, Five Star Eco City chia làm 3 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 có diện tích 39,5 ha với tên gọi Lucky Star, giai đoạn 2 là Golden Riverside, giai đoạn 3 là Future Pearl. Với giai đoạn Lucky Star, dự án Nasaky Garden shophouse có vị trí đẹp nhất Five Star Eco City, là trung tâm kết nối thương mại.

Tổng thể Thành phố sinh thái Năm Sao - Five Star Eco City được xây dựng với hệ thống nội khu tiêu chuẩn như: Bể bơi, hồ nhân tạo, trường học quốc tế, khu phức hợp thể thao, gym, khu vui chơi giải trí trẻ em, trung tâm tâm linh, dịch vụ thương mại văn phòng, nhà hàng, quảng trường...

Các căn shophouse Nasaky Garden có hướng nhìn trực diện mặt đường chính Đinh Đức Thiện nối dài, thiết kế theo phong cách châu Âu giúp nhà đầu tư dễ dàng kinh doanh, cho thuê sinh lời và để ở.

Đặc biệt, tại Five Star Eco City, ông Trần Văn Mười - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn quốc tế Năm Sao còn chọn xây dựng một khu đất để làm nhà thờ cho dòng họ và tư dinh riêng cho cá nhân. “Khi Five Star Eco City được Chủ tịch Trần Văn Mười xác nhận là quê hương thứ 2 như vậy sẽ là cơ sở để các nhà đầu tư thông minh xem xét cơ hội sở hữu shophouse đầy tiềm năng này”.

Với sự xuất hiện của Hoa hậu đền Hùng Giáng My, cô bày tỏ sự ủng hộ Five Star Eco City vì đây là một thành phố sinh thái, tích hợp công nghệ 4.0, xu hướng của một thành phố đáng sống, đặc biệt trong đợt ra mắt Nasaky Garden Shophouse quỹ shophouse đẹp nhất trong phân khu Lucky Star thuộc Five Star Eco City, cô đánh giá loại hình shophouse với khả năng sinh lời cao, do vậy, cô rất ngưỡng mộ tầm nhìn và khát vọng của Chủ tịch Trần Văn Mười - người khai sinh ra Five Star Eco City, cô còn chia sẻ thêm: “Nasaky Garden shophouse không phải là ngôi nhà thứ 2, mà đây là ngôi nhà chính với hy vọng sẽ có thêm nhiều người sớm trở thành hàng xóm của mình”.

Đại diện của Tập đoàn quốc tế Năm sao chia sẻ về sản phẩm shophouse hấp dẫn ở Long An: Nasaky Garden shophouse gồm 111 căn, có sự thuận tiện về giao thông, kết nối đồng bộ; vừa có nội khu tiêu chuẩn, đẳng cấp bậc nhất Đông Nam Á; và quy tụ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc… Trong khi shophouse là loại hình bất động sản “con gà đẻ trứng vàng”.

Ngoài những đặc điểm nổi bật, ưu điểm vượt trội của Shophouse Nasaky Garden trong tổng thể Khu sinh thái phức hợp Five Star Eco City, chương trình cũng xâu chuỗi lại những thành tựu nổi bật của Tập đoàn quốc tế Năm Sao và đặc biệt là chuỗi sản phẩm bất động sản giá trị lâu dài, bền vững cho khách hàng.