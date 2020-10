Tây Bắc Đà Nẵng: Sống chan hòa thiên nhiên tại Khu đô thị sinh thái Golden Hills

Cuộc sống yên bình tại đường dạo bộ, khu thể thao ven sông Cu Đê Khu đô thị sinh thái Golden Hills Người đi xa lâu năm trở về vùng đất Hòa Liên, Hòa Hiệp (cũ), ắt hẳn không khỏi choáng ngợp trước sự thay đổi của Khu đô thị sinh thái Golden Hills ngày nay. Người đi xa lâu năm trở về vùng đất Hòa Liên, Hòa Hiệp (cũ), ắt hẳn không khỏi choáng ngợp trước sự thay đổi của Khu đô thị sinh thái Golden Hills ngày nay.

Nhưng gần 10 năm không phải là thời gian quá dài để thực hiện toàn bộ công việc kiến tạo, “lột xác” một khu vực đến gần 400 ha.

Ngày nay, ắt hẳn nhiều người dân địa phương nhìn lại chặng đường này vẫn còn ngạc nhiên về cuộc sống hiện tại, với những ngôi nhà khang trang, tiện nghi và an ninh.

Nhìn những ngôi nhà mới dần mọc lên đều đặn trên những con đường sạch đẹp, cây xanh bao phủ, không nhiều người biết nơi đây từng là vùng đầm lầy, khó tin giờ đây là khu đô thị sầm uất, hiện đại, đô thị vệ tinh, động lực phát triển vùng Tây Bắc Đà Nẵng.

Đến nay, Trung Nam Land tự hào giữ vững quy hoạch của Golden Hills theo thiết kế của nhà thiết kế danh tiếng Hoa Kỳ SOM (Skidmore, Owings & Merrill).

Nhờ vậy, khu đô thị tràn ngập cây xanh với làn gió mát trong lành từ sông Cu Đê. Trong Khu đô thị sinh thái Golden Hills cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trường THCS Đàm Quang Trung tại khu A; hệ thống công viên xanh được phân bổ rộng khắp dự án; khu vui chơi thể thao phức hợp gồm sân bóng, sân tennis, quán cà phê, văn phòng cho thuê, siêu thị, cơ quan hành chính, trụ sở Công an, Trạm Y tế địa phương cũng được xây dựng ngay bên trong khuôn viên dự án.

Bên các tiện ích của chủ đầu tư, khu đô thị cũng đã thu hút các hoạt động thương mại, dịch vụ, dọc theo phân khu A có đầy đủ hiệu thuốc, cửa hàng ăn uống, giải khát, dịch vụ giặt ủi, hàng quán, các văn phòng kinh doanh, siêu thị mini, tạp hóa…

Anh Lê Minh Quang, kỹ sư công ty Hàn Quốc tại KCN Hòa Khánh chia sẻ, gia đình quê Quảng Bình, vào Đà Nẵng lập nghiệp cách đây 8 năm, trải qua nhiều phòng trọ chật chội tại P.Hòa Khánh Nam.

“Dành dụm và vay mượn thêm, gia đình cất được căn nhà ở Golden Hills, hài lòng với nơi an cư mới tiện nghi, an ninh, trong lành mát mẻ, đường sá rộng rãi, bà con thân thiện, con cái trước nhà an toàn, không phải lo lắng như hồi ở nhà trọ” - anh Quang chia sẻ.

Thật vậy, tại Khu đô thị sinh thái Golden Hills, với “lá phổi” sông Cu Đê, sáng sớm cư dân có thể đón bầu không khí trong lành theo làn gió mát thổi từ sông vào.

Trung Nam Land cũng đã đầu tư hệ thống công viên nội khu tạo tiện ích cho các cư dân. Đặc biệt, đường dạo bộ và công viên ven sông là nơi thư giãn, tập thể thao với hệ thống trang thiết bị tập luyện bài bản, gym, yoga. Bên cạnh đó, trục Nguyễn Tất Thành nối dài đã kéo gần vịnh Đà Nẵng vào Golden Hills chỉ với 5 phút xe máy.

Bên cạnh những ưu đãi sinh thái của thiên nhiên, Golden Hills vừa có thể kết nối về trung tâm thành phố để làm việc một cách nhanh chóng chỉ 15 phút theo trục Nguyễn Tất Thành hoặc đường tránh Nam Hải Vân, trục Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng…

Golden Hills, đô thị động lực Tây Bắc Đà Nẵng sáng đèn Cùng với Golden Hills, TP.Đà Nẵng và Q.Liên Chiểu đang khẩn trương đưa các dự án động lực như Khu du lịch sinh thái Nam Ô, Tổ hợp nghỉ dưỡng Mikazuki Nhật Bản tại Xuân Thiều, đề án phát triển du lịch sông Cu Đê, Làng Vân…

Do đó, có thể nói, tiền đề nền móng vững chắc của Golden Hills đã tạo động lực thu hút cư dân, góp phần giãn dân đô thị, xây dựng đô thị vệ sinh, tạo cực tăng trưởng mới.