Thành lập chi nhánh Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Công an tỉnh Lâm Đồng và Huyện ủy, UBND huyện, cùng với sự triển khai của cán bộ chiến sĩ Công an H.Đức Trọng nên tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa phương này được đảm bảo.