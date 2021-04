Thành phố biển ‘thức khuya’ hơn

Bãi biển Mỹ An, một trong những điểm nhấn của chương trình Danang By Night Ảnh: Hoàng Sơn

Năm 2021, nhu cầu ấy càng thôi thúc bởi thành phố biển vừa trải qua giai đoạn “trầm lắng” vì thiên tai, dịch bệnh… Giải pháp đầu tiên chính là kích hoạt du lịch.

Một trong những hoạt động đáng chú ý trong chương trình Đà Nẵng về đêm (Danang By Night) là bãi biển Mỹ An sẽ được thắp sáng về đêm với hàng loạt địa điểm vui chơi, giải trí… kích thích du khách “thức khuya” hơn. Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang triển khai hạng mục My An Night Beach với nhiều hoạt động, như chỉnh trang bãi biển, sửa sang hạ tầng…

Đáng chú ý, My An Night Beach sẽ thiết kế khu vực để du khách tắm biển vào ban đêm với hệ thống phao phản quang đặc biệt. “Hiện chúng tôi đang trong quá trình thực hiện các bước sửa sang hạ tầng tối thiểu như cấp điện, nước, sửa sang nhà vệ sinh, nâng cấp tổ kinh doanh dịch vụ bãi biển đảm bảo văn minh đô thị, dịch vụ hấp dẫn. Đơn vị cũng kêu gọi các nhà đầu tư, các đơn vị có nhu cầu nhằm xã hội hóa dịch vụ, như dịch vụ chiếu phim trên bãi biển, sân khấu sự kiện…”, ông Vũ nói. Theo tiến độ, từ nay đến khoảng ngày 20.4, đơn vị sẽ cho “chạy thử”.

Trong 3 năm thí điểm hoạt động, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sẽ tìm cách để bãi biển nhộn nhịp lên mà vẫn đảm bảo thân thiện chứ không phải bê tông, kiên cố hóa. Toàn bộ các hạng mục sẽ được lắp ghép, hiện khu vực bãi biển đang được trồng bổ sung thêm dừa...

Sôi động và đầy màu sắc

Khu vực hai bờ sông Hàn, ban đêm cũng sẽ được chiếu sáng nghệ thuật với chủ đề “Dòng sông ánh sáng”. Hiện TP đang vận động các tòa nhà cao tầng 2 bên bờ sông Hàn thực hiện chiếu sáng, cùng với nhiều chương trình nghệ thuật (ca nhạc múa Chăm, trình diễn thời trang, dịch vụ vui chơi giải trí...) vào ban đêm tại một số khu, điểm du lịch. Các hoạt động văn hóa, sự kiện 2 bên bờ sông Hàn (chương trình vũ hội đường phố, âm nhạc đường phố, nghệ thuật truyền thống…) được kỳ vọng sẽ kích hoạt trở lại nhịp điệu sôi nổi của thành phố du lịch.

Phối cảnh bãi tắm đêm tại bãi tắm Mỹ An Ảnh: Hoàng Sơn Theo kế hoạch do UBND TP ban hành, ngành chức năng sẽ vận động các siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng... tổ chức các khung giờ "happy hours" vào buổi tối với các mức giảm giá, ưu đãi, quà tặng đặc biệt để thu hút khách, tăng hiệu quả kinh doanh, đồng thời kích cầu mua sắm ban đêm, đặc biệt sau 22 giờ giờ hằng ngày. TP quy hoạch đa dạng hóa sản phẩm và các dịch vụ tại các chợ đêm, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ hình thành khu vực dịch vụ phục vụ kinh tế ban đêm trên tất cả các lĩnh vực dịch vụ, như:karaoke, bar, pub, massage, nhà hàng... Đồng thời, vận động các cơ sở kinh doanh kéo dài thời gian hoạt động và tăng thêm trang trí ánh sáng tại địa điểm kinh doanh.

Một số mô hình xe bán đồ ăn trên vỉa hè Ảnh: Hoàng Sơn Hiện tại, UBND các quận, huyện được giao xây dựng quy chế quản lý, nội quy tại các khu vực, điểm tham quan phục vụ kinh tế ban đêm; thông tin đường dây nóng để hỗ trợ người dân và du khách khi sử dụng các dịch vụ về đêm. Các địa phương đầu tư lắp đặt camera và thành lập các trạm gác an ninh tại các khu vực phát triển kinh tế ban đêm để giám sát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách. Ngoài ra, xây dựng và tuyên truyền bộ quy tắc về các tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh quan khu vực... Sở Du lịch cũng đang thống kê các quán bar, pub tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và một số khu vực để thông tin quảng bá đến người dân và du khách.

Với Danang By Night, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ sớm khôi phục các hoạt động du lịch, dịch vụ, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế trên địa bàn.