The Điện Nam Village phát triển phân khu mới Rico Center

Ngày 12.12, Công ty TNHH Bất động sản Châu Âu (EU Land), chủ đầu tư dự án The Dien Nam Village cùng 3 đơn vị môi giới là Công ty TNHH Bất động sản H&H Land Group, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phúc Đại Việt , Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phúc Thịnh Khang chính thức ký kết hợp tác, phát triển dự án Khu đô thị The Dien Nam Village - Phân khu Rico Center (P.Điện Nam, TX.Điện Bàn, Quảng Nam).

Qua quá trình hợp tác giai đoạn đầu dự án The Dien Nam Village, EU Land tiếp tục tin tưởng và lựa chọn 3 sàn môi giới, phân phối bất động sản Phúc Đại Việt, Phúc Thịnh Khang và H&H Land Group làm đơn vị phát triển phân khu Rico Center.

Phân khu sẽ ra mắt nhà đầu tư và người dân với định hướng mới, đáp ứng xu hướng mới của thị trường, mang đến những giá trị tốt nhất cho cuộc sống của cư dân khu đô thị. Toàn bộ thiết kế - quy hoạch - xây dựng - pháp lý đều được chủ đầu tư chú trọng, cam kết tạo ra một môi trường sống hoàn hảo, cũng như giá trị đầu tư vững bền trong thời gian tới.

Sở hữu vị trí trọng điểm của dự án The Dien Nam Village, phân khu Rico Center nằm trên trục đường thông ra tuyến đường ven biển Đà Nẵng - Hội An. Bên cạnh đó phân khu sở hữu các tiện ích phong phú như công viên cây xanh, khu thể thao, tuyến phố shophouse, trung tâm thương mại.

Các tiện ích ngoại khu gần đó như chợ Điện Nam Trung, Bệnh viện Vĩnh Đức, Bệnh viện Đa khoa Điện Ngọc, bãi tắm Hà My và cơ cở giáo dục các cấp... đã hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu cư dân.

Dự án The Điện Nam Village liền kề KCN Điện Nam - Điện Ngọc, vừa là bất động sản công nghiệp, vừa có vị trí đắc địa ven sông Cổ Cò có thể phát triển du lịch

Bên cạnh đó, phân khu Rico Center - The Dien Nam Village còn thuộc chuỗi đại đô thị ven sông Cổ Cò, có tiềm năng phát triển các dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng đẳng cấp, có thể kể đến chuỗi nhà hàng, khách sạn 5 sao dọc biển Non Nước đến An Bàng, sân golf Montgomerie Links, BRG, Vinpearl Nam Hội An...

Nhờ các yếu tố đắc địa này, Rico Center được đánh giá sẽ là sản phẩm bất động sản hấp dẫn, tiềm năng của Khu đô thị The Dien Nam Village nói riêng và thị trường bất động sản Quảng Nam - Đà Nẵng nói chung.

Theo định hướng phát triển của chủ đầu tư EU Land, dự án sẽ khớp nối với tuyến đường 33m đại lộ nối liền các dự án lân cận, quy hoạch đồng bộ của khu vực P.Điện Nam. Rico Center được quy hoạch bài bản, hiện đại, tạo lập phong cách sống văn minh, chất lượng.

Tại lễ ký kết, ông Đinh Văn Hoàng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bất động sản H&H Land Group chia sẻ: “H&H Land Group cùng Phúc Đại Việt và Phúc Thịnh Khang nỗ lực hiện thực hoá những tâm huyết, ý tưởng của chủ đầu tư dành cho phân khu Rico Center, cùng Phát triển Rico Center thành phân khu nổi bật nhất dự án The Dien Nam Village, tạo nên những giá trị riêng biệt, và mang đến cho khách hàng, các nhà đầu tư sản phẩm tối ưu nhất, lợi nhuận cao nhất”.

Bằng sự quyết tâm, gắn kết và uy tín của 4 đơn vị, cũng như những tiềm năng mà Rico Center đang sở hữu, dự án hứa hẹn sẽ được quan tâm và chờ đợi ra mắt thị trường ở khu vực Nam Đà Nẵng giai đoạn cuối năm 2020.