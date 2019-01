Thế Giới Di Động: Tăng trưởng xứng tầm ‘ông lớn’

Không chỉ có một năm thuận lợi, mục tiêu cho 2019 cũng thể hiện “tầm vóc” của một doanh nghiệp đứng đầu.

2018 quả thật là một năm đánh dấu thành tích vượt mong đợi của mã MWG. Bởi chỉ sau 11 tháng, doanh nghiệp này đã hoàn thành vượt mức lợi nhuận đặt ra hồi đầu năm. So với cùng kỳ năm 2017, Thế Giới Di Động đã đạt 2.644 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 33%. Như vậy, so với mức lợi nhuận mục tiêu 2.603 tỉ đồng thì MWG đã hoàn thành 102% chỉ tiêu này, còn dư hẳn thời gian 1 tháng trước khi kết thúc năm. Nếu tính một cách khiêm tốn thì công ty cũng đạt mức tăng trưởng trên 20% so với năm 2017. Có thể thấy, chuỗi thành tích tăng trưởng cao ấn tượng này tiếp tục được duy trì trong suốt nhiều năm trở lại đây và không dễ để thực hiện với một doanh nghiệp vốn đã có quy mô doanh thu lên tới nhiều tỉ đô la.

Mục tiêu doanh thu hơn 86 ngàn tỉ đồng và lợi nhuận hơn 2.600 tỉ đồng trước đó quả là thách thức. Bởi thực tế đã chứng minh rằng năm 2018 là một năm không mấy thuận lợi của tình hình kinh doanh chung. Rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu đã không hoàn thành kế hoạch, thậm chí bị suy giảm so với năm trước đó. Kết quả khả quan của MWG đến từ một loạt các chiến lược có hiệu quả. Đó là mở mang thị phần của Điện máy Xanh, chuyển đổi cửa hàng thegioididong.com, Điện máy Xanh, tối ưu cách thức trưng bày để có thể bày bán nhiều hàng hóa hơn trong cùng 1 diện tích cửa hàng, có danh mục hàng hóa phù hợp với số đông người dân…

Tin liên quan Thế Giới Di Động tuyển 2.000 nhân viên dịp cận tết, ứng tuyển ngay kẻo lỡ

Việc mở rộng thị phần của hệ thống Điện máy Xanh góp phần giúp Thế Giới Di Động tăng trưởng mạnh trong năm qua Thế nhưng bất chấp tình hình kinh doanh chung không mấy thuận lợi, bất chấp ngay cả việc Thế Giới Di Động giờ đây đã là một doanh nghiệp có doanh thu tới 86 ngàn tỉ đồng, ban lãnh đạo MWG dường như không muốn chấm dứt chuỗi kỷ lục tăng trưởng cao đáng kinh ngạc. Do đó họ tiếp tục thách thức chính mình khi đặt mục tiêu doanh thu 108.468 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.571 tỉ đồng trong năm 2019. Như vậy, cả doanh thu và lợi nhuận dự kiến sẽ tăng trên 20% so với thực tế thực hiện năm 2018. Thế nhưng bất chấp tình hình kinh doanh chung không mấy thuận lợi, bất chấp ngay cả việc Thế Giới Di Động giờ đây đã là một doanh nghiệp có doanh thu tới 86 ngàn tỉ đồng, ban lãnh đạo MWG dường như không muốn chấm dứt chuỗi kỷ lục tăng trưởng cao đáng kinh ngạc. Do đó họ tiếp tục thách thức chính mình khi đặt mục tiêu doanh thu 108.468 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.571 tỉ đồng trong năm 2019. Như vậy, cả doanh thu và lợi nhuận dự kiến sẽ tăng trên 20% so với thực tế thực hiện năm 2018.

Nếu hoàn thành mục tiêu này, MWG sẽ lần đầu tiên chinh phục mức doanh thu trên 100 ngàn tỉ đồng, chỉ 4 năm sau khi góp mặt ở câu lạc bộ tỉ đô. Và nếu cứ đều đặn tăng trưởng như thế, Thế Giới Di Động chắc chắn sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về việc khi nào thì họ chạm mốc doanh thu 10 tỉ đô.