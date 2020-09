Thu hút đầu tư: Ưu đãi lãi suất để cứu doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh ăn uống, nhà hàng tại Đà Nẵng điêu đứng do Covid-19 tái bùng phát Ảnh: Hoàng Sơn Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) VN chi nhánh Đà Nẵng, từ cuối tháng 7, tâm dịch Đà Nẵng bị phong tỏa nên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ bị đóng băng mặc dù ngành ngân hàng đã nỗ lực chia sẻ khó khăn. Dịch Covid-19 xảy ra từ đầu năm, âm ỉ rồi bùng phát vào cuối tháng 7 đã kéo tụt doanh thu của các doanh nghiệp (DN) và thu nhập của người lao động. Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) VN chi nhánh Đà Nẵng, từ cuối tháng 7, tâm dịch Đà Nẵng bị phong tỏa nên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ bị đóng băng mặc dù ngành ngân hàng đã nỗ lực chia sẻ khó khăn. Dịch Covid-19 xảy ra từ đầu năm, âm ỉ rồi bùng phát vào cuối tháng 7 đã kéo tụt doanh thu của các doanh nghiệp (DN) và thu nhập của người lao động.

Đầu tháng 9, trong văn bản gửi Thống đốc NHNN, chi nhánh NHNN tại Đà Nẵng báo cáo nhiều con số “hao hụt” nếu cộng dồn 8 tháng đầu năm 2020. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt gần 9.136 tỉ đồng, chỉ bằng 68% so với cùng kỳ. Hoạt động vận tải cũng chịu tác động nghiêm trọng, doanh thu giảm gần 20% (ước đạt 10.635 tỉ đồng). Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP trên địa bàn giảm gần 11%.

Trong khi đó, 8 tháng kể từ đầu năm, Sở KH-ĐT cấp mới giấy chứng nhận đăng ký DN cho gần 3.000 DN, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 16.171 tỉ đồng, giảm 27% về số DN và giảm 18% về số vốn so với cùng kỳ 2019. Sở cũng đã hoàn tất thủ tục giải thể 535 DN, đơn vị trực thuộc và có 1.628 DN, chi nhánh và văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động… Số lượng DN thành lập mới trong 8 tháng so với cùng kỳ chỉ tăng 2 lĩnh vực, còn lại giảm tất cả ở các ngành, đặc biệt giảm mạnh trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản, dịch vụ lưu trú và ăn uống, nghệ thuật, giải trí… “Tình hình đăng ký DN trong 8 tháng tiếp tục bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 bùng phát trở lại, đặc biệt là đợt bùng phát cuối tháng 7 diễn ra nghiêm trọng hơn. Do đó, số DN gia nhập thị trường và số vốn đăng ký tiếp tục giảm so với cùng kỳ”, Sở KH-ĐT thông tin.

Cần cơ chế đặc thù

Ông Võ Minh, Giám đốc NHNN chi nhánh Đà Nẵng, c ho rằng để hỗ trợ toàn diện cho người dân và DN theo tinh thần của UBND TP.Đà Nẵng, Thống đốc NHNN cần quan tâm, có cơ chế riêng về giải pháp hỗ trợ các khách hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn TP trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Cụ thể, ông Minh đề xuất xem xét điều chỉnh mở rộng thêm đối tượng được áp dụng Thông tư 01/2020 (cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 chỉ áp dụng với khoản vay phát sinh trước ngày 23.1.2020) cho các khoản giải ngân sau ngày 23.1.2020 và phát sinh nghĩa vụ trả nợ từ ngày 23.1.2020 đến ngày liền kề sau 6-12 tháng kể từ ngày Thủ tướng công bố hết dịch. Thống đốc NHNN cũng nghiên cứu chỉ đạo các hội sở tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng, giữ nguyên nhóm nợ của tất cả các khoản vay đến hạn.

Với khoản dư nợ hiện hữu của các DN, cá nhân lên đến 175.000 tỉ đồng, Giám đốc NHNN chi nhánh Đà Nẵng đề xuất Thống đốc NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét cân đối, giảm lãi tùy theo khả năng tài chính. Các khoản cho vay mới cũng cần có sản phẩm, cơ chế đặc thù riêng cho khu vực Đà Nẵng với lãi suất ưu đãi, thậm chí các ngân hàng thương mại xem xét cho vay mới với lãi suất thấp hơn các địa phương khác.