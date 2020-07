Thu hút mọi nguồn lực để Đại Lộc phát triển bền vững

Một số chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá (nhiệm kỳ 2020 - 2025) Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12-13%/ năm (giá so sánh 2010). Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: CN - TTCN - xây dựng khoảng 64%; các ngành dịch vụ khoảng 28,5%; nông - lâm nghiệp - thủy sản khoảng 7,5% (giá so sánh 2010). Huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo (trừ các đối tượng BTXH), 97% người dân tham gia BHYT… Đến năm 2025: 100% các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS đạt chuẩn; 60% học sinh THCS được học 2 buổi/ ngày. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch trên 90% (hợp vệ sinh đạt 100%); tỷ lệ hộ dân đô thị được cung cấp nước sạch trên 95%. Phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 80 đảng viên mới trở lên. Phấn đấu hằng năm có từ 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm từ 80% trở lên. 100% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn vững mạnh về quốc phòng - an ninh… Ba khâu đột phá: Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với phát triển chuỗi đô thị, TT.Ái Nghĩa đạt đô thị loại 4, thu hút đầu tư các cụm công nghiệp dọc QL14B; Phát huy tiềm năng và lợi thế, đầu tư phát triển TM-DV và du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Thực hiện đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, lao động việc làm, huy động tối đa các nguồn lực xóa sạch nhà tạm gia đình chính sách và các đối tượng xã hội. Phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo (trừ các đối tượng BTXH).