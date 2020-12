Thương hiệu thẩm mỹ nào cắt mí mini deep đẹp uy tín tại Sài Gòn ?

Phẫu thuật cắt mí mini deep là kỹ thuật kết hợp giữa bấm mí và cắt mí, biến mắt một mí thành mắt hai mí to tròn. Đây là phương pháp phẫu thuật có độ an toàn cao, ít xâm lấn và can thiệp vùng mắt, phương pháp này giúp loại bỏ mỡ thừa, da chùng, đồng thời nâng cao mí sụp. Cắt mí mini deep giúp định hình mắt 2 mí to đẹp một cách tự nhiên.