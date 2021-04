Tranexamic Acid - Thành phần hỗ trợ cải thiện da nám hiệu quả trong 4 tuần

Bà Phan Thị Thanh Thúy, Tổng giám đốc Minh Khương Group

IMAGE Skincare nghiên cứu và cho ra đời sự kết hợp hoàn hảo giữa thành phần chủ chốt giúp cải thiện và hỗ trợ phục hồi các vết thâm, nám hình thành do tia UV gây ra - Tranexamic Acid, cùng các thành phần khác như Niacinamide (vitamin B3), VitC và hợp chất chống oxy hóa… công thức đột phá tạo bước tiến mới trong việc hỗ trợ đẩy lùi thâm sạm từ sâu bên trong, an toàn, không gây bong tróc, đỏ và mỏng da như các hợp chất khác. Dịp này, công ty cũng cho ra mắt bộ 03 sản phẩm gồm: Iluma Intense Facial Illuminator, Iluma Intense Brightening Exfoliating Cleanser và Vital C Hydrating Facial Mist - tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, giảm sắc tố melanin và đốm đen, tăng sự trắng sáng mang lại làn da trắng hồng, mềm mịn và tươi trẻ.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Bích Na và CEO Thúy Phan.