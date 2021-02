Trồng răng Implant an toàn cùng tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hiếu Tùng

Đây là những minh chứng thực tế cho chuyên môn cao và kỹ thuật giỏi của tiến sĩ - bác sĩ (TS-BS) Nguyễn Hiếu Tùng, Giám đốc Nha khoa I-Dent.

15 năm nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực cấy ghép Implant

Sau khi tốt nghiệp chuyên khoa RHM tại ĐH Y dược TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Hiếu Tùng đã dành hơn 10 năm tu nghiệp chuyên sâu về Implant tại Pháp. Để tiếp cận với những kỹ thuật Implant hiện đại và học hỏi kinh nghiệm với những chuyên gia Implant hàng đầu thế giới.

Nhờ quá trình nghiên cứu và thực hành hơn 10 năm tại Pháp, chuyên môn cũng như tay nghề của bác sĩ Tùng càng được xây dựng một cách vững chắc. Đặc biệt, cả 2 kỹ thuật phức tạp nhất trong ngành Implant nha khoa: Implant All on 4 và All on 6 đều được TS-BS Nguyễn Hiếu Tùng thực hiện thành công.

Đặc biệt, bác sĩ Tùng còn nghiên cứu và ứng dụng thành công phần mềm Simplant 3D cùng máng phẫu thuật. Giúp lựa chọn chính xác loại trụ Implant phù hợp nhất với khớp cắn và xương hàm của mỗi bệnh nhân. Đồng thời giảm thiểu những sai sót trên lâm sàng về vị trí, hướng và rút ngắn thời gian phẫu thuật. TS-BS Nguyễn Hiếu Tùng luôn đảm bảo 3 tiêu chí quan trọng: xâm lấn tối thiểu, thành công cao và phục hình toàn diện.

Thực hiện hành công nhiều ca Implant khó và phức tạp

Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cấy ghép Implant, TS-BS Nguyễn Hiếu Tùng có thể tiên lượng cũng như xử lý được độ khó khăn, phức tạp của từng trường hợp cấy ghép Implant. Cụ thể với những trường hợp:

- Mất răng lâu năm dẫn đến tiêu xương nghiêm trọng.

- Mất răng lâu năm ở hàm trên làm xương hàm trên hạ thấp, tăng thể tích xoang hàm.

- Mất răng toàn hàm trên hoặc hàm dưới, xương hàm mỏng và xốp.

Bác sĩ Tùng phải thực hiện những kỹ thuật khó như: nâng xoang, ghép xương hoặc cấy ghép Implant toàn hàm All on 4/All on 6. Mới có thể phục hình thành công toàn bộ răng mất cho bệnh nhân. Khôi phục chức năng ăn nhai và thẩm mỹ một cách toàn diện nhất.

Bệnh nhân mất răng toàn hàm, tiêu xương nặng được TS-BS Nguyễn Hiếu Tùng cấy ghép Implant thành công

Để đảm bảo quá trình trồng răng Implant diễn ra an toàn, trước mỗi ca điều trị, bác sĩ Tùng luôn phân tích kỹ lưỡng hình ảnh của xương hàm trên film CT. Để đánh giá chính xác chất lượng xương và vị trí đặt trụ Implant. Đồng thời trong quá trình phẫu thuật, TS-BS Nguyễn Hiếu Tùng luôn biết cách kiểm soát cơ chế cơn đau, giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái trong và sau quá trình thực hiện.

Chỉ định điều trị phù hợp và an toàn cho từng bệnh nhân

Với mỗi ca điều trị, TS-BS Nguyễn Hiếu Tùng luôn đưa ra chỉ định phù hợp dựa trên điều kiện sức khỏe, tình trạng mất răng, tình trạng xương hàm và tâm lý của mỗi bệnh nhân. Như việc cấy bao nhiêu trụ Implant là vừa đủ, có cần phải nâng xoang, ghép xương hay không… Nếu bệnh nhân không đủ điều kiện sức khỏe để cấy ghép Implant, bác sĩ Tùng sẽ đưa ra phương án khác phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, bác sĩ Tùng chỉ sử dụng những thương hiệu Implant uy tín và được các tổ chức như FDA, CE công nhận về chất lượng. Để đảm bảo quá trình lành thương diễn ra thuận lợi và trụ Implant tích hợp ổn định bên trong xương hàm. Không xảy ra những biến chứng như: nhiễm trùng, trụ Implant bị nứt, gãy, thậm chí là đào thải. Do sử dụng phải trụ Implant kém chất lượng ở những nha khoa không uy tín.

Là một người bác sĩ với chuyên môn cao và luôn đặt cái tâm lên hàng đầu, TS-BS Nguyễn Hiếu Tùng đã thực hiện thành công hơn 7.000 ca cấy ghép Implant. Tất cả các ca cấy ghép đều diễn ra an toàn và không để lại bất kỳ biến chứng nào.