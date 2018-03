Trường THPT Lê Quý Đôn (Đồng Nai) kỷ niệm 20 năm thành lập

Năm 1998, Trường THPT Lê Quý Đôn khai giảng năm học đầu tiên chỉ có 7 phòng học, 740 HS với 1 giáo viên cơ hữu. Trải qua 20 năm, trường đã có 2 cơ sở tại TP.Biên Hòa với gần 4.000 học sinh, trong đó, cơ sở 2 khánh thành năm 2010 đạt chuẩn quốc gia và được đánh giá là ngôi trường tư thục hiện đại bậc nhất tỉnh Đồng Nai. Trong nhiều năm liền, tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp THPT luôn đạt 100%; tỷ lệ đỗ ĐH, CĐ trên 85%.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, nhà trường vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ với thành tích “Hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua năm học ‎2016 - 2017”. Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng trao tặng cho trường bức trướng, bằng khen cho tập thể và 17 cá nhân xuất sắc. Đây là vinh dự to lớn cho tập thể nhà trường nói riêng, Hệ thống giáo dục TTC Edu nói chung và là món quà tinh thần quý giá trong dịp nhà trường đón chào tuổi 20.

Tặng hoa cho các cá nhân đóng góp suất sắc vào thành tích của trường Lê Quý Đôn nói riêng, Hệ thống Giáo dục TTC nói chung

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Hòa Hiệp - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá cao những thành tích của nhà trường đạt được qua 20 năm xây dựng, trưởng thành, đặc biệt là sự đóng góp của Hệ thống Giáo dục Thành Thành Công (TTC Edu) trong việc đầu tư vào giáo dục, mở ra nhiều cơ hội học tập cho các em học sinh với điều kiện cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Được biết TTC Edu hiện có tổng cộng 7 trường mầm non, 7 trường TH-THCS-THPT, 1 trường cao đẳng, một trường đại học và một Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, và Lâm Đồng.