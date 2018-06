Tư duy tích cực là chìa khóa giúp bạn thành công

Luôn nghĩ đến sự thành công. Thành công hay thất bại là do bạn tự chọn lấy. Nếu luôn nghĩ mọi việc thật khó khăn, quá sức của mình nghĩa là bạn đã chọn thất bại. Ngược lại, nếu luôn thấy mọi thứ đều có hướng giải quyết và sẽ giải quyết được thì bạn là người thành công. Luôn nghĩ đến thành công chính là động lực tốt nhất giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để đón nhận thành công.

Kết bạn với những người có suy nghĩ tích cực. Môi trường xung quanh chính là nhân tố chính tác động đến suy nghĩ của bạn. Hãy kết bạn với những người luôn có suy nghĩ lạc quan, tích cực. Những người đó sẽ mang lại cho bạn niềm vui và niềm tin và cho bạn những lời khuyên hữu ích khi bạn gặp khó.

Tích cực tham gia các hoạt động thực tế. Tham gia các hoạt động thực tế không chỉ giúp tinh thần và thể chất của bạn tốt hơn mà còn cho bạn những cái nhìn thực tế. Ở đó, bạn sẽ được nhìn thấy thành công chứ không có thất bại, thành công từ trong suy nghĩ đến thực tế.

Đừng bao giờ so sánh với kẻ thua cuộc. Thua cuộc có thể không phải do họ yếu kém, không có năng lực, ý chí, quyết tâm mà do nhiều yếu tố khác tác động. Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ so sánh mình với họ. Hãy xem thất bại của họ là bài học cho mình nhưng đừng soi mình trong đó.

Luôn đòi hỏi bản thân là người vượt trội. Đừng tự mãn với những gì bạn đang có, hãy đòi hỏi bản thân thay đổi mỗi ngày. Hãy luôn xem mình là người vượt trội và gạt bỏ suy nghĩ mình thua người này, kém người kia. Không ai giỏi hơn, cũng không ai kém hơn, vì thế đừng tự hạ thấp mình.

Phương châm: “Có thể bạn không phải là một học sinh xuất sắc nhưng bạn sẽ là một người thành công”.

Tập đoàn Giáo dục Toàn cầu Quốc Văn hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục