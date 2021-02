Từ Ngũ Hành Tranh Đấu đến 1.500 vé xe đoàn viên của FCB88

Hai ngày diễn ra sự kiện đã chứng kiến gần 500 bàn thắng được ghi tương đương với gần 500 vé xe đoàn viên cho người hâm mộ, thêm 500 vé tài trợ trực tiếp cho công nhân viên, sinh viên từ FCB88 đã mang đến một cái kết đẹp hoàn mỹ cho sự kiện.

Tuy nhiên, do số lượng người đăng ký quá đông nên FCB88 đã quyết định huy động vượt số lượng hơn đến hơn 30 xe. Đây là một động thái cao đẹp và nhanh chóng từ nhà tài trợ FCB88 để nâng số lượng từ 1.000 lên 1.500 người về quê đón tết miễn phí.

Hơn 30 chiếc xe đoàn viên của FCB88 đã tập kết sẵn sàng đưa người hâm mộ về quê đón tết

Chuyến xe đoàn viên FCB88 đưa 1.500 các bạn công nhân, sinh viên về quê đón tết an toàn giữa tâm điểm dịch đã chính thức xuất phát vào lúc 10g00 ngày 7.2.2021 nhằm ngày 26 tết.

Đội xe đoàn viên FCB88 sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ

Chuyến xe đảm bảo các bước an toàn 4K phòng chống dịch Covid-19. Không khí tại điểm tập kết an toàn của FCB88 đã rất náo nhiệt, các bạn hỗ trợ viên, cán bộ y tế đã có mặt từ rất sớm, sẵn sàng với máy đo thân nhiệt, nước rửa tay và thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn "4K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Khai báo y tế". Đơn vị tài trợ cũng trang bị sẵn những chiếc khẩu trang để phát cho các bạn nào chưa có để giữ an toàn. Ban tổ chức FCB88 đã liên tục đốc thúc đôn đáo cho các bạn sớm ổn định chỗ ngồi theo danh sách đã đăng ký trước và xếp hàng với khoảng cách an toàn, hạn chế tiếp xúc và ai cũng phải đeo khẩu trang.

Rất đông công nhân viên, sinh viên, fan hâm mộ bóng đá tập hợp tại điểm tập kết an toàn của FCB88

Các bước khai báo y tế, đo thân nhiệt, phát khẩu trang, khử khuẩn được FCB88 kiểm soát chặt chẽ

Người cha già mong ngóng từng giờ sớm được đoàn tụ cùng con cháu

Vạn dặm bình an, niềm vui hân hoan theo những chuyến xe đoàn viên. Tổng cộng có 8 chuyến xe đoàn viên xuất phát từ TP. HCM đi về các tỉnh miền Tây: Cần Thơ, Long Xuyên, Kiên Giang, Cà Mau và miền Trung Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Tam Kỳ Quảng Nam, Đà Nẵng. Nhìn những khuôn mặt hạnh phúc của các bạn công nhân viên khi được về nhà đã làm cho FCB88 cảm nhận rõ rệt được ý nghĩa cao cả của chương trình - bởi vì năm 2020 vừa qua là một năm đầy khó khăn, vừa dịch bệnh vừa thiên tai, bão lũ nên rất nhiều bạn công nhân, sinh viên chịu ảnh hưởng rất lớn. Thấu hiểu được điều đó, nhà tài trợ FCB88 đã cố gắng chuẩn bị và sắp xếp những chuyến xe đoàn viên cho các bạn về quê đón tết ấm áp, an toàn nhất - tài trợ 1.500 vé xe về quê trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Kiểm tra thân nhiệt thêm lần nữa trước khi lên xe

Trước khi đoàn xe lăn bánh, đã có một chia sẻ đến từ một bạn sinh viên: “Dịch bệnh bùng phát bất ngờ khiến em không tìm được việc làm thêm, cũng không kịp mua vé về quê, đang phải chờ xem có ai hủy vé không để về thì may mắn nhận được vé miễn phí từ chương trình FCB88 - Ngũ Hành Tranh Đấu thì em thấy vui lắm, ba em cũng nôn nao lắm, nói là đếm từng giờ để được gặp em. Chúc mọi người cũng đoàn viên ăn tết vui vẻ nha”.

BTC cẩn thận phát thêm khẩu trang cho hành khách trước khi lên xe

Một bạn công nhân tại khu vực quận 12 cũng đã có đôi lời cảm nghĩ trước khi chia tay TP.HCM để về Quảng Ngãi: “Em yêu thích bóng đá và biết tới FCB88 một thời gian cũng lâu, ngay gần tết đang loay hoay chưa có tiền mua vé xe thì thấy FCB88 khởi động chương trình Ngũ Hành Tranh Đấu, chỉ cần tham gia là được quà và tặng vé về quê, trong địa điểm lại có quê em nữa nên em tham gia ngay, may mắn trúng vé em gọi liền về cho mẹ, mẹ con em vui lắm vì được gặp nhau sớm hơn mà lại còn an tâm khi lên xe vì bên ban tổ chức đã chuẩn bị rất kỹ nữa. Em cảm ơn Ban tổ chức và Nhà tài trợ FCB88 rất nhiều ạ”.

Những chia sẻ chân thành nhất từ hành khách

Đại diện BTC và Nhà tài trợ chia sẻ: “Chuyến xe đoàn viên lần này là một trong những hoạt động ý nghĩa mà chúng tôi tổ chức dưới sự tài trợ của FCB88 trong nhiều hoạt động thú vị khác cho người hâm mộ thể thao và yêu bóng đá, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để từng chuyến xe được khởi hành thuận lợi và an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát lại ngay trong khoảng thời gian cận Tết này. Và lời cuối, đại diện Ban tổ chức và Nhà tài trợ FCB88 chúng tôi xin chúc các bạn cổ động viên về quê đoàn viên bình an, hưởng một mùa Tết Tân Sửu ấm no và an lành”.

Đoàn xe lăn bánh mang cái tết về với rất nhiều gia đình

Không chỉ đơn giản trao vé về quê miễn phí cho hơn 1.000 công nhân viên và sinh viên, chiến dịch “Ngũ Hành Tranh Đấu - Tinh hoa hội tụ, phát lộc đoàn viên" đã thực sự đồng hành cùng hàng nghìn người con Việt đang mong mỏi từng ngày từng giờ được trở về, tất cả như nhỏ bé lại với mâm cơm của mẹ, nồi bánh chưng của bà. Bỏ lại năm 2020 đầy bộn bè, FCB88 mong muốn góp phần mang lại suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn cho cộng đồng sẵn sàng cho năm 2021 nhiều cơ hội.