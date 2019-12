Tuổi trẻ PC Quảng Nam: Nhiều công trình vì cộng đồng xã hội

Với tổng chiều dài trên 4 km, góp phần hỗ trợ người dân nông thôn 18 huyện - thị xã - thành phố trên địa bàn tỉnh có điện đường chiếu sáng ban đêm nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại và bảo vệ an ninh trật tự.

Chi đoàn Điện lực Quế Sơn hoàn thành 1,5 km đường dây chiếu sáng và 30 bóng đèn tại tổ 1, thôn 5 xã Quế Xuân 1; Chi đoàn Điện lực Hiệp Đức tổ chức củng cố lại đường dây hạ thế sau công tơ, đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão; Chi đoàn Điện lực Duy Xuyên lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại tổ 20 thôn An Lạc; Chi đoàn Điện lực Thăng Bình thi công kéo 500m đường dây, 17 cột đèn với tổng chi phí trên 15 triệu đồng ở xã Bình Lãnh; Công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Quan Huyện (xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn của Điện lực Điện Bàn; Chi đoàn Điện lực Hội An hoàn thành công trình tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm); Chi đoàn Điện lực Đông Giang thay mới 500m đường dây, 20 trụ gỗ, lắp đặt 12 bộ đèn chiếu sáng và trồng 100 cây xanh tại thôn A Dung, xã A Rooi; Điện lực Nam Giang lắp xà, chỉnh trang đường dây điện sau công tơ cho người dân tại thôn Pà Dấu 1 - huyện Nam Giang.