VitaDairy là ông lớn thứ hai trong ngành sữa bột nội địa tại Việt Nam

Ngày 22.10, VitaDairy được xướng tên tại Lễ Vinh danh Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2020 diễn ra tại Hà Nội. Đây là giải thưởng uy tín được xây dựng theo các nguyên tắc khoa học và khách quan do Vietnam Report đánh giá dựa trên các tiêu chí về năng lực tài chính, uy tín truyền thông và quan trọng nhất là sự hài lòng của khách hàng đối với thương hiệu và sản phẩm.

Vượt qua hàng trăm doanh nghiệp trong nước cùng các tiêu chí khắt khe, VitaDairy vinh dự là công ty đứng thứ hai trong ngành hàng sữa bột tại Việt Nam, điều đó cho thấy rõ mức tăng trưởng vượt bậc và sự tin tưởng lựa chọn từ đông đảo người tiêu dùng đối với doanh nghiệp suốt thời gian qua.

Đại diện Công ty cổ phần Sữa VitaDairy tại Lễ vinh danh Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2020

VitaDairy được thành lập từ năm 2005 bởi đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam. Với nghĩa vụ vun bồi sức sống mọi sản phẩm của VitaDairy đều dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học, nguyên liệu nhập khẩu, công thức dinh dưỡng tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với nhu cầu, thể trạng cũng như khẩu vị của người Việt Nam. Từ năm 2018 đến nay, Công ty đặc biệt thành công khi khai phá và trở thành một trong những người dẫn đầu trong phân khúc Dinh dưỡng miễn dịch nhờ việc ứng dụng sữa non ColosIgG 24h đầu tiên vào trong sữa bột công thức để có được lợi ích tăng cường miễn dịch vượt trội cho người sử dụng.

Là đối tác độc quyền và duy nhất tại Việt Nam sử dụng nguồn sữa non nguyên liệu ColosIgG 24h của Tập đoàn sữa non lớn nhất toàn cầu Pantheryx (Mỹ), với năng lực và định hướng phát triển doanh nghiệp rõ ràng và đầy nhân văn, vượt hàng trăm đối tác khác trên toàn cầu, VitaDairy được Pantheryx chứng nhận là Công ty số 1 sữa non ColosIgG 24h toàn cầu.

Với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ có sự am hiểu về thể trạng của người Việt Nam nên các sản phẩm của VitaDairy đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Đặc biệt, năm 2019, VitaDairy được Bộ Y Tế lựa chọn là đối tác đồng hành duy nhất trong năm hành động dinh dưỡng miễn dịch. Cùng Bộ Y tế thực hiện nhiều Hội thảo về Dinh dưỡng miễn dịch trên các thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và các tỉnh thành trên cả nước nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc tăng cường miễn dịch để bảo vệ sức khỏe.

VitaDairy là một trong những người khai phá và dẫn đầu phân khúc Dinh dưỡng miễn dịch tại Việt Nam

Bày tỏ cảm xúc trước giải thưởng Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2020, bà Nguyễn Thị Hà - Tổng giám đốc VitaDairy chia sẻ: “Giải thưởng lần này chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực của VitaDairy trong việc không ngừng sáng tạo, lắng nghe khách hàng và coi chất lượng sản phẩm là sự sống còn. Đây cũng chính là động lực to lớn để VitaDairy tiếp tục tập trung nghiên cứu và đẩy mạnh nhiều hơn các sản phẩm vì sức khỏe người Việt trên bước đường “vun bồi sức sống” của mình”.

VitaDairy hiện nay có tốc độ tăng trưởng tốt đạt độ phủ rộng với hơn 10.000 cửa hàng sữa bột trên khắp 63 tỉnh thành, cung cấp sữa và các sản phẩm dinh dưỡng cho hàng triệu người tiêu dùng tại Việt Nam. Đây cũng chính là những điểm trọng yếu giúp VitaDaiy củng cố được vai trò là đối tác độc quyền trên quy mô toàn cầu và cũng khẳng định được vai trò của một doanh nghiệp khai phá một lĩnh vực dinh dưỡng miễn dịch - lĩnh vực hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Không chỉ đi đầu về dinh dưỡng miễn dịch, VitaDairy còn có các hoạt động cộng đồng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, những đóng góp cho xã hội trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19, tiêu biểu là chiến dịch kêu gọi tinh thần Bảo vệ Y Bác Sĩ 24h với thông điệp đã tạo nên hiệu ứng cảm xúc cực đại cho cộng đồng “Bảo vệ Y Bác sĩ để Y Bác sĩ bảo vệ chúng ta”. Chiến dịch nhận được sự hưởng ứng và đồng lòng của cộng đồng, cộng đồng ủng hộ tinh thần, còn VitaDairy ủng hộ vật chất để mua vật tư y tế bảo vệ các y bác sĩ lên tới gần 10 tỉ đồng.