Xây dựng đô thị Hải Châu phát triển toàn diện và bền vững

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của Ban thường vụ, BCH Đảng bộ Q.Hải Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Q.Hải Châu đã đạt được những thành tựu quan trọng, nổi bật trong nhiều lĩnh vực:

1. Tham gia CLB 1.000 tỉ đồng: Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng nhóm ngành dịch vụ, duy trì cơ cấu: dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp tương ứng 90,8% - 8,76% - 0,44%... Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.372 tỉ đồng, tăng bình quân 17,07%. Năm 2017, thu ngân sách đạt hơn 1.227,9 tỉ đồng, là địa phương duy nhất ở TP.Đà Nẵng gia nhập CLB có số thu ngân sách từ 1.000 tỉ đồng trở lên. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn quận ước đạt 383,54 tỉ đồng, tăng bình quân 40,89%/ năm.

2. Cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ: Từ năm 2015 đến nay, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn phát triển mạnh mẽ, tăng cả về số lượng và quy mô, chiếm gần 60% tổng thu ngân sách của quận. Trong giai đoạn này, quận có 4.663 DN mới thành lập, nâng tổng số lên 6.353 DN. Sự phát triển nhanh về số lượng kéo theo sự gia tăng nguồn vốn huy động để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội trên địa bàn.

3. Quản lý đô thị hiện đại, chuyên nghiệp: Giai đoạn 2015 - 2020, UBND Q.Hải Châu đã công bố hơn 100 dự án quy hoạch, quản lý hơn 160 dự án quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân hơn 20 dự án triển khai trên địa bàn… Năm 2019, triển khai “Ứng dụng đô thị thông minh Hải Châu” tiếp nhận 4.030 phản ảnh trên tất cả các lĩnh vực. Quản lý trật tự đô thị trên nền tảng điện thoại thông minh đã giúp tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh của người dân được kịp thời; công tác kiểm tra giám sát của lãnh đạo các đơn vị được chặt chẽ.

4. Giữ vững ngọn cờ đầu trong giáo dục: Giai đoạn 2016 - 2020, Q.Hải Châu đầu tư gần 50 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị dạy học. Nhiều trường được xây mới khang trang, hiện đại; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy đáp ứng nhu cầu học 2 buổi/ ngày cho 100% các trường tiểu học; đảm bảo đủ các phòng bộ môn bậc THCS theo hướng hiện đại, có 20 trường học đạt chuẩn quốc gia. Ở cấp thành phố, Q.Hải Châu luôn giữ vị trí dẫn đầu về số lượng, chất lượng các giải thưởng, góp phần khẳng định và giữ vững vị trí ngọn cờ đầu về GD-ĐT của TP.Đà Nẵng.

5. Đầu tư mạnh mẽ, sâu rộng cho văn hóa, thể thao: Cùng với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ các sự kiện chính trị của đất nước, quận đã duy trì tổ chức 2 hoạt động lễ hội văn hóa hằng năm: Lễ hội đình làng Hải Châu và Hội sách Hải Châu. Phát triển các điểm cà phê - sách, nhà sinh hoạt cộng đồng tại 13 phường và 2 cà phê - sách tại Công viên văn hóa P.Hòa Cường Bắc, Công viên Đầm Rong II, P.Thuận Phước. Quận đã đầu tư xây dựng các công trình phục vụ thể thao như: Trung tâm VHTT quận cơ sở 2 tại P.Hòa Cường Bắc, xây dựng 5 bể bơi cho các trường công lập, tổ chức dạy bơi cho gần 3.000 học sinh mỗi năm…

6. An sinh xã hội được chú trọng: Giai đoạn 2015 - 2020, tổng nguồn lực huy động hỗ trợ giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gần 126 tỉ đồng để xóa hơn 2.100 hộ nghèo (hoàn thành trước 2 năm kế hoạch theo chuẩn 1,3 triệu đồng) và 631 hộ nghèo (theo chuẩn 1,5 triệu đồng). Ủy ban MTTQ VN quận phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” trên 25 tỉ đồng; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn quận đã vận động gần 10 tỉ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 690 hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng hơn 24 tỉ đồng; chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục cho gần 1.700 HS, SV con gia đình có công; chế độ thờ cúng liệt sĩ gần 5,5 tỉ đồng.

7. An ninh chính trị và trật tự ATXH luôn được giữ vững: Bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan Đảng, Nhà nước; xử lý có hiệu quả các vụ việc tập trung đông người, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT. Đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ… Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhiều chuyên án tội phạm hình sự, ma túy được triệt phá. Đảng bộ Công an Q.Hải Châu vinh dự là Đảng bộ cơ sở tiêu biểu, được nhận Kỷ niệm chương của T.Ư Đảng nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản VN.

8. Triển khai hiệu quả chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4: Đảng bộ Q.Hải Châu vinh dự là 1 trong 4 tập thể của TP.Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen “Đã có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó rõ nét nhất chính là nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền địa phương. Giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong cơ quan, đơn vị, việc tự rèn luyện đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4. Năm 2018 - 2019, quận có 2 cá nhân là gương điển hình được Thành ủy Đà Nẵng và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

9. Ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước: Q.Hải Châu là quận đầu tiên ở TP.Đà Nẵng triển khai chuẩn “Phường điện tử mức 1” tại 5 phường: Hòa Cường Bắc, Nam Dương, Thạch Thang, Thuận Phước, Hải Châu 1. Đồng thời, cũng là quận đầu tiên xây dựng 2 khu dân cư điện tử tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Phước Hiệp (P.Nam Dương) và Nhà sinh hoạt cộng đồng Tân Hòa A (P.Thạch Thang). Năm 2020, UBND quận đã đưa vào hoạt động khu Dân cư Điện tử tại 11 phường còn lại. Tiếp tục đề án “Quận thông minh”, UBND quận đã triển khai các phần mềm quản lý như: phần mềm VSATTP, thi đua khen thưởng... góp phần đơn giản hóa TTHC, thuận tiện trong việc điều hành, quản lý hồ sơ.

10. Làm tốt công tác dân vận: Hình thành và phát triển 82 mô hình “Dân vận khéo” thu hút sự tham gia, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Công tác dân vận chính quyền được thực hiện đồng bộ gắn với nội dung “5 xây, 3 chống” theo Chỉ thị số 29-CT/TU. Tạo sự chuyển biến về tác phong, lề lối làm việc trong thi hành công vụ và tiếp xúc với nhân dân theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”. Q.Hải Châu đã thực hiện quyết liệt, kiên trì, đa dạng các chính sách giảm nghèo theo hướng đa chiều, nhanh và bền vững với tổng nguồn lực huy động trên hơn 113,8 tỉ đồng.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, Đại hội lần thứ 6 Đảng bộ Q.Hải Châu (nhiệm kỳ 2020 - 2025) sẽ tập trung đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho chặng đường phát triển mới của Q.Hải Châu;bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu đã nêu trong Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng: “Phát triển Q.Hải Châu thành đô thị hiện đại, kiểu mẫu về trật tự đô thị, tương xứng với vai trò quận trung tâm; đẩy nhanh tốc độ, hiệu quả phát triển kinh tế… Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống, nếp sống văn hóa, văn minh; giữ vững vị trí trọng điểm về an ninh quốc phòng; thực hiện tốt vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa thúc đẩy phát triển TP.Đà Nẵng”.