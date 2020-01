Xuân Canh Tý 2020: Lắng đọng ký ức gia đình ở Công viên Ấn tượng Hội An

Tọa lạc trên cồn Hến thơ mộng giữa sông Hoài, ngay trung tâm phố cổ Hội An, Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An với trọng tâm là chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh Ký Ức Hội An đang trở thành điểm đến hấp dẫn, sự trải nghiệm độc đáo cho du khách trong nước và quốc tế. Công viên Công viên Ấn tượng Hội An mở cửa đón du khách từ 15 giờ hằng ngày; còn show diễn thực cảnh Ký Ức Hội An diễn ra từ 19giờ 30 vào tất cả các tối trong tuần (trừ thứ 3). Giá vé từ 600.000 đến 1.200.000 đồng/người lớn, giảm 50% cho trẻ em. Chi tiết xin liên hệ hotline: 1900636600 - website: hoianimpression.vn