Bạn có thường nín tiểu không, coi chừng hại đủ điều!

Đi tiểu là việc khá quan trọng. Thận lọc nước dư thừa và thải ra khỏi máu và nước tiểu cần đi đến bàng quang.

Thông thường, bàng quang chứa được khoảng nửa lít thoải mái. Nhưng nếu bạn có thói quen nhịn tiểu trong thời gian dài, bạn phải căng bàng quang để dễ dàng nhịn tiểu hơn.

Điển hình là một nghiên cứu cho thấy những y tá thường xuyên phải làm việc cả ngày do công việc liên tục, có sức chứa bàng quang gần gấp đôi bình thường! Và họ hoàn toàn ổn.

Nhưng điều này không có nghĩa là bạn nên nín tiểu. Bởi vì điều này có thể dẫn đến nhiều hậu quả tai hại, theo hãng tin Insider (Mỹ)

Bạn cũng có thể kéo căng cơ vòng bên ngoài. Đó là những cơ quan trọng kết nối với bên ngoài bàng quang. Giãn những cơ này, bạn có thể không kiểm soát được việc tiểu tiện.

Nhưng nếu nín tiểu quá mức, bạn có thể bị mất kiểm soát. Điều này hiếm khi xảy ra và thường mất thời gian rất lâu - cả chục năm, mới gây ra hậu quả, nhưng khi đã xảy ra hậu quả, có thể dẫn đến một số tình huống khó xử hoặc thậm chí nguy hiểm, theo theo hãng tin Insider (Mỹ)

Không thể kiểm soát việc tiểu tiện, bạn có nguy cơ bị rò rỉ nước tiểu khi bàng quang đầy và không giải phóng hết nước tiểu khi tiểu tiện. Điều này không những có thể làm tăng nhu cầu đi tiểu thường xuyên vì bàng quang đầy lên nhanh hơn mà còn có thể dẫn đến một rối loạn nghiêm trọng gọi là bí tiểu, khi có quá nhiều nước tiểu trong bàng quang quá lâu.





Và vì bàng quang về cơ bản là một túi ẩm ướt, ấm áp của cơ thể, nên đó là nơi sinh sôi yêu thích của các vi khuẩn có hại, sẽ gây ra đủ loại thiệt hại.

Nín tiểu có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Do nước tiểu đọng lại trong bàng quang có thể làm tăng vi khuẩn phát triển ở đó, theo chuyên trang sức khỏe Very Well Health.

Thậm chí tệ hơn, việc giữ lại quá nhiều nước tiểu, có thể làm trào ngược vào thận. Có thể dẫn đến suy thận và cuối cùng là tử vong, theo hãng tin Insider (Mỹ).

Nhưng phải kéo dài tình trạng này trong thời gian rất lâu, thì mới có nguy cơ mất kiểm soát các cơ trước khi bàng quang xảy ra hậu quả.

Vì vậy, hãy dừng công việc đang dang dở lại, mà bước vào nhà vệ sinh, để bảo vệ mình, bạn nhé!

Tất nhiên, thỉnh thoảng trong hoàn cảnh bất khả kháng, nín tiểu một đôi lần thì không sao. Miễn bạn đừng tạo thói quen nín tiểu thường xuyên, sớm muộn hậu quả cũng sẽ xảy ra, lúc đó thì đã muộn.