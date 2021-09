Được tin cụ ông Lê Văn Tri, sinh năm 1927, quê quán thôn Truông Cầu , xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nguyên Sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, là thân phụ của thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được y, bác sỹ Bệnh viện TW Huế và gia đinh tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do tuổi cao, sức yếu đã từ trần vào hồi 18h45 ngày 13.9.2021 ( nhằm ngày mồng Bảy tháng Tám, năm Tân Sửu), hưởng thọ 95 tuổi.

Lễ An táng cụ ông Lê Văn Tri được tổ chức lúc 4h00 ngày 16.9.2021 (nhằm ngày mồng Mười tháng Tám năm Tân Sửu) tại quê nhà thôn Truông Cầu , xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Biên tập Báo Thanh Niên thành kính gửi lời chia buồn cùng bà Bùi Thị Niêm, thiếu tướng Lê Quốc Hùng và gia quyến.